Ulykker i ferielandet kan blive en dyr fornøjelse

Mere end et år i coronadvale har givet uro i kroppen. Vi skal ud at opleve noget og være aktive, og samtidig er sommerlandet ved at åbne for både inden- og udendørs forlystelser, som har været lukket.

»Nu skal folk ud og give den gas og måske holde ferie hjemme, hvor den får lidt ekstra«, siger socialrådgiver Bente Elton Rasmussen fra Ulykkespatientforeningen.