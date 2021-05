Danskere slipper for at vise negativ coronatest ved indrejse til Sverige

Sverige vil fra 31. maj ikke længere kræve, at indrejsende fra de nordiske lande fremviser en negativ coronatest. Det oplyser den svenske regering fredag.

Det betyder, at rejsende fra Danmark, Finland, Norge og Island slipper for at skulle dokumentere, at de ikke er smittet med coronavirus.

For øvrige EU- og EØS-lande gælder kravet fortsat frem til 30. juni, mens det for lande uden for EU og EØS gælder frem til 31. august.

Det danske udenrigsministerium fraråder dog stadig danskere, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, at rejse til orange lande, og et sådan er Sverige, da smittetrykket overskrider grænsen mellem gule og orange lande.

Rådet gælder dog ikke for danskere, der rejser til en ødegård eller anden bolig, de selv ejer, i Sverige. Men har man ikke egen bolig og alligevel vælger at rejse til Sverige, skal man testes ved hjemkomst til Danmark og gå ti dage i isolation. Isolationen kan afbrydes efter et negativt testsvar på en test taget tidligst fire dage efter hjemkomst.

ritzau