Studenterfest på populær ferieø har sendt næsten 5.000 mennesker i isolation

En studenterfest med flere hundred deltagere på Mallorca endte med at blive en supersprederbegivenhed, der har sendt 249 unge i isolation på det 13 etager høje The Palma Bellver Hotel i hovedbyen på øen, Palma. De 249 studenter er ifølge den spanske avis El País enten testet positive for corona eller betragtet som nære kontakter til smittede.

De flere hundrede studenter var taget til Mallorca fra det spanske fastland for at fejre afslutningen på deres studentertid, men fejringen udviklede sig altså til et større udbrud af corona. Allerede i sidste uge blev de 249 studenter isoleret på hotellet.

Fra balkonerne har studenter med skilte demonstreret for frihed, men onsdag i denne uge bekræftede en lokal dommer, at regionsregeringen på De Baleariske Øer, som bl.a. omfatter Mallorca, var i deres gode ret til at isolere studenterne, som i øvrigt ifølge El País har festet videre på hotellet under isolationen.