Danmark skal være førende indenfor vigtig ny teknologi

Danmark skal være førende inden for power-to-x-teknologien. Sådan lyder udmeldingen fra Teknologisk Institut, der har offentliggjort et nyt projekt omkring energilagring og -konvertering, hvor power-to-x er en stor del af indsatsen, og som inddrager danske virksomheder i nationale og internationale projekter.

Kort fortalt, så konverterer power-to-x processer en voksende produktion af grøn strøm fra vedvarende vind- eller solenergi til brint og andre grønne og bæredygtige brændstoffer, der i sidste ende for eksempel kan hældes på fly for dermed at være med til at reducere rejsebranchens CO 2 -udslip.