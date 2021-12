Danske turister hjælper svenske skisportssteder mod rekordsæson

De store svenske skisportssteder ser ud til at gå en ny rekordsæson i møde, og det skyldes blandt andet en øget interesse fra danskere, viser en rundringning foretaget af Sveriges Radios nyhedsafdeling Ekot.

Blandt andet har Funäsdalen, der er Skandinaviens største skiområde, næsten 30 procent flere bookinger i år end på samme tidspunkt sidste år, som ellers var et rekordår. Skisportsstedet Åre har i oktober meldt om en stigning på 14 procent i forhold til sidste år, mens 95 procent af hele sidste års samlede volumen allerede er booket i Stöten i Sälen.

Og en af forklaringerne skal altså findes i flere besøgende fra Danmark og andre lande.

»17 procent af hele vores volumen er bookinger fra Danmark. Sidste år var det nul procent, fordi grænsen lukkede«, siger Johan Thorn, der er administrerende direktør for Stöten i Sälen, til Ekot.

Men selv om Sveriges skisportssteder er på vej mod et nyt rekordår, og restauratører og natklubber på de forskellige destinationer i år kan holde åbent modsat sidste år, er der stadig bekymring at spore. Øget smittespredning og nye restriktioner i Sverige skaber nemlig stor usikkerhed, siger Therese Sjölundh, der er administrerende direktør for selskabet Åre Destination.

»Alle planlægger at holde åbent, fordi det er det, vi ved, vi kan lige nu, og så er det, hvad vi forholder os til. Og så ved jeg også, at alle de typer af virksomheder kommer til at benytte sig af vaccinebeviser, coronapas og id-kontrol i døren«, siger hun.

ritzau