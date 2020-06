Hvad er det, der er rød som en Ferrari og kører på skinner?  En skinnecykel mellem Allingåbro og Randers

Fakta

Turen til Allingåbro

Cykelturen fra Allingåbro Station til Randers Fjord Feriecenter er ca. 8 km lang. Man skal regne med at bruge ca. 2 timer på at cykle hver vej, hvis man har tænkt sig at holde et par pauser undervejs. Det er også muligt at løfte cyklerne af skinnerne, hvis man finder et hyggeligt madpakkespot, men det skal siges, at de er ret tunge.

Du kan leje skinnecykler hos Djursland For Fuld Damp ved Allingåbro Station eller af Randers Fjord Feriecenter, alt efter hvor du ønsker at starte din tur. Cyklerne har plads til to voksne og et barn under 12 år.

Inden man bliver sluppet løs på skinnerne, får man en grundig sikkerhedsinstruktion og udleveret et kort over banestrækningen.

Prisen for leje af en skinnecykel er 80 kroner for en time og 250 kroner per dag.

I 2020 åbner den sidste del af strækningen, så man kan cykle hele vejen fra Allingåbro Station til Strømmen Station i Randers by. Den tur er ca. 17 km lang.

