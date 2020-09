Jazzdivaen Sinne Eeg om sin barndomsby: »Vi har jo Danmarks bedste slagter, Slagter Mortensen«

3 gode tip til Lemvig og omegn

1 Mad og bowlingRestaurant Isværket ligger på havnen i den gamle virksomhed, hvor der blev sørget for is til at nedkøle de fisk, der blev landet på kajen. Stedet er restaurant og bowlinghal i et, men det skal man ifølge Sinne Eeg ikke lade sig afskrække af, de serverer »bare virkelig god mad«.

2 Vild skov med bævere Klosterheden Plantage mellem Lemvig og Struer er Danmarks tredjestørste skovområde og rummer blandt andet landets længste mountainbikebane, vandreruter og et sundhedsspor, hvor du kan tjekke dit kondital. I Klosterheden bygger vilde bævere dæmninger, og der er gode muligheder for at spotte kronvildt.

3 Kunstnernes byLemvig har huset mange kunstnere, blandt andre Jens Søndergaard, en af de væsentligste skikkelser i dansk modernisme i begyndelsen af 1900-tallet. Han var ekspressionist, og hans foretrukne motiver var havet og landskaber. Jens Søndergaards museum ligger på Bovbjerg yderst på skrænten ved Ferring by i en storslået natur.

