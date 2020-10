Ådeltaet er genskabt, og dyrene strømmer til: Smør en madpakke og tag til Skjern Enge

Fakta

om Skjern

Region: Midtjylland

Areal: 97,5 km2

Indbyggere: 7.925

Grundlagt:Skjern var oprindeligt en lille landsby ved Skjern Å, og der har siden middelalderen været et vadested over åen. I 1875 blev Skjern stationsby, og i løbet af de følgende år blev byen et jernbaneknudepunkt for strækningerne til Herning, Varde og Ringkøbing. Det satte gang i Skjerns udvikling som handels- og industriby.

Motto: ’Tættere på’