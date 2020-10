Modstand blev til medspil i Vadehavet

Danmarks største nationalpark i Vadehavet blev født i en storm af modstand fra især landmænd, fiskere og jægere. 10 år efter oprettelsen er Nationalpark Vadehavet blevet lokalbefolkningens stolthed, og 218 virksomheder, institutioner og foreninger i området har indgået partnerskab med nationalparken.

»Det bedste bevis på holdningsændringen, fik jeg, da jeg tiltrådte som bestyrelsesformand for nationalparken i 2015. Landbrugets repræsentant i bestyrelsen rejste sig og sagde, at han havde været en af de allerstørste modstandere, men nu var han ikke i tvivl om, at Nationalpark Vadehavet var noget af det bedste, der var sket for hele området«, fortæller Janne Liburd, der ud over at være bestyrelsesformand for nationalparken også er professor på Syddansk Universitet.

På fredag fejrer Nationalpark Vadehavet sin 10 års fødselsdag med et hav af arrangementer i hele uge 42. På selve dagen danner byen Ribe akkurat som ved indvielsesfesten i 2010 rammen om festlighederne.