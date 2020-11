Forfatter Dorthe Nors om sin barndomsby: »Der er en fuldstændig utrolig interessant samling af moderne og konceptuel kunst i Herning«

3

Gode tips til Herning og omegn

1Klondyke

Søby Brunkulslejer: Fra 1940 til 1970 blev der udvundet brunkul i Søby Brunkulslejer 13 kilometer sydøst for Herning. Muligheden for at tjene penge tiltrak eventyrlystne mennesker, og der opstod et lovløst klondykelignende samfund. I dag er området fredet. Pas på sammenstyrtninger.

2Underholdning

Jyske Bank Boxen: Danmarks første indendørs multifleksible hal har plads til 15.000 tilskuere. Verdensberømte kunstnere som Prince, Eric Clapton, Britney Spears og vores egen Lukas Graham har optrådt i Boxen, men den har også været vært for store sportsbegivenheder som VM i ishockey og VM og EM i både dame- og herrehåndbold.

3Liggende Lenin

Lidt uden for Herning ligger en statue af den sovjetiske bolsjevikleder Vladimir Iljitj Lenin i familien Damgaards have på Lundvej 10. Det tog familien næsten 10 år at få fragtet statuen fra Riga til Herning. Lenin ligger på to ’gafler’ i rustfrit stål skabt af Sven Dalsgaard.

