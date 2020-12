Caminoen tager 35-40 dage at vandre. På Fyn kan du klare en pilgrimsrute på en halv time

For de fleste tager det 35-40 dage at vandre de 790 kilometer på Caminoen fra Saint-Jean-Pied-de-Port i Frankrig til Santiago de Compostela i det nordvestlige Spanien, men pilgrimsfærden kan klares på en halv time, når den foregår på Fyn. Horne Rundkirke vest for Faaborg har anlagt ikke en pilgrimsrute, men en pilgrimslabyrint på kirkegården med en diameter på 13 meter og et stisystem på 380 meter.

»Pilgrimslabyrinten var for de syge og fattige, som enten var for svagelige eller ikke havde råd til at tage på den rigtige pilgrimsrute. Vores labyrint er en kopi af pilgrimslabyrinten inde i domkirken i Chartres sydvest for Paris. Normalt står der bænke oven på labyrinten i domkirken, men den fritlægges hver fredag«, fortæller menighedsrådsformand i Horne Hanne Wolfsberg.

Horne-labyrinten blev planlagt af graverne Bjarne Grønbæk og Linda Krogh. Sidstnævnte stod for udmåling, opgravning af græstørv og ifyldning af stenmel i det opgravede. Fra idé til virkelighed gik der otte år, inden labyrinten blev indviet i pinsen 2017.