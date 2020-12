»En skulptur ude på Lars Tyndskids marker«: Nyt udsigtstårn skal trække turister til marsken

Først kom Skovtårnet, nu kommer Marsktårnet.



Netop nu er lokale investorer i Hjemsted ved Skærbæk i Sønderjylland i gang med at opføre et 25 meter højt tårn, Marsktårnet, tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG).



Når bygningen står færdig i maj 2021 er det med udsigt til Nationalpark Vadehavet, der er på Unescos’ verdensarvsliste, og også kig til Esbjerg, Sild og Rømø på dage med klart vejr.

Og selv om man kunne forestille sig, at der er skelet til det 45 meter høje Skovtårnet på Sydsjælland, der åbnede i marts 2019 og har haft enorm besøgssucces siden, så forklarer talsmand Jørgen Hansen fra den lokale og private investorgruppe, at det ikke er tilfældet med Marsktårnet.

»Det har vi faktisk slet ikke tænkt over. Vi har gerne ville have et vartegn for området, et pejlemærke herude, hvor der er fladt som en pandekage«, siger Jørgen Hansen, der også omtaler Marsktårnet som »en skulptur ude på Lars Tyndskids marker«.