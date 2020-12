Mette Abildgaard om sin barndomsby: »Når du kigger ud ad vinduet, og der intet lys er overhovedet – det giver en ro«

Fakta

Tre tips til Føvling og omegn

1 Det lille røgeri i Voervadsbro. »Maden er virkelig af høj kvalitet, men man sidder på plastikstole i haven og betaler ikke en formue for at spise der. Røgeriet ligger ikke så langt fra Himmelbjerget, så det kan man jo kombinere med«.

2 Det eneste busskur i Føvling. Hvis man er i Føvling, bør man lige se det eneste busskur i landsbyen. Det er bygget af byens fædre, da jeg var barn, så vi kunne have et sted at stå, når vi ventede på bussen. Lægen i byen hængte Frank Jægers digte op i skuret, så i mange år kunne jeg ’O at være en høne’ udenad. Skuret står der stadig, og nu bruger mine små søskende det«.

3 Hotel Pejsegården i Brædstrup.»Her har jeg serveret mange fadøl, da jeg arbejdede der i min ungdom. Man skal tage derover og spise søndagsmiddag på Restaurant Dillen. Den sovs, man får der, slår Jensens Bøfhus’ – og den har altså høj status i min verden«.

