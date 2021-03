Ny mini-camino skal få danskerne til at vandre i Vestjylland

Møn har den 175 km lange Camønoen. Nordsjælland har pilgrimsruten Tisvildevejen på cirka 60 km. Så er der Den Danske Pilgrimsrute, som strækker sig 985 km over Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Jylland, og nu vil de gæve vestjyder også have deres egen camino, foreløbig i en miniudgave.

Den vestjyske minicamino bliver en trampesti fra Jullingsholm ved Sønder Omme 30 km sydøst for Skjern til det militære skydeterræn i Borrislejren, som er placeret på et 55 km2 stort hede- og moseareal 10 km øst for byerne Skjern og Tarm.

Tovholder og bestyrelsesmedlem i Hoven Sogns Borgerforening Aase Grønbæk Thomsen fortæller, at der bliver tale om et system af stier, som kan variere i længde fra 10 til 40 km, men at projektet kun er på forberedelsesstadiet, og at der ikke er nogen tidsplan.

Foreløbig er projektet tildelt 100.000 kroner fra Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune og 100.000 fra Hoven Energi & Udviklingsfond til at arbejde videre med. De nuværende stier skal kortlægges, lodsejerne skal tages i ed, og så skal stierne kobles sammen, så der er flere ruter i én, fortæller Aase Grønbæk Thomsen.

»Stisystemet kommer forhåbentlig til at omfatte Omme Å, den naturskønne Tirsbjerg Plantage, og måske bliver der adgang til skydeterrænet på Borris Hede, som er et fantastisk flot naturområde. Vi håber også at få frilagt Hoven Mølledam, som er groet helt til, og det nedlagte dambrug Lakkenborg skal omdannes til put & take-sø med autocamperplads. Der skal selvfølgelig opsættes sheltere, bålhytte, muldtoilet, borde og bænke«.