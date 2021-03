Tjek af danske overnatningssteder: Jeg glæder mig til at komme igen en varm sommeraften, hvor corona kun er noget, der findes på flaske i baren

»Hvorfor er det, vi hvisker sådan«, spørger min medrejsende og jeg hinanden, mens vi indtager små stykker røget torsk og skyller efter med kold hvidvin.

Normalt kan der gå konkurrence i at snakke mest og højest, når vi er sammen, men siden vi tjekkede ind på The Norrmans tidligere på dagen, har stemmerne været i dvale. Vi er ikke brudt ud i latter, som vi plejer. Nærmere fnist ned i den højhalsede krave.

»Hos os sænker du skuldrene«, lyder det på stedets hjemmeside. Det er spot on.

Jeg begynder at forestille mig, hvordan det er at være på et silent retreat med dyb stilhed, fordybelse og egenomsorg. Det her med, at selv de mindste lyde forstærkes i stilheden, giver pludselig mening. Hvert et knas, når der nippes knækbrød fra brødkurven. Gnisterne, der rumsterer i pejsen. Den svage jazzmusik fra højttaleren i loungen. De bløde bobler i jacuzzien, der masserer vores rygge, og lyden af drinksene, der svagt strejfer hinanden i en skål, mens vi ser himlen forvandle sig til et rødligt farvemekka, inden mørket falder på.

Det lille boutique Bed & Breakfast The Norrmans ligger et godt stykke ude på landet på Stevns. Ude fra parkeringspladsen ser det ikke ud af noget særligt, og man kan nemt tro, at man er kørt forkert.