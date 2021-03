Anerkendt rejsemagasin kårer dansk strand som en af Europas bedste

Dueodde er som en drøm malet i pastelfarver af solnedgangen omkranset af klitter og fyrretræer. Sandet er hvidt og blødt som talkumpudder. Sandet er så fint, at det engang blev brugt i timeglas. Man kan gå kilometer efter kilometer og finde ro og ensomhed for derefter at gå ud i vandet, som kun når én til knæene. Om natten kommer det eneste lys fra stjerner og et blinkende fyrtårn.

Så malerisk beskriver rejsebogsforlaget Lonely Planet den bornholmske strand, så man fuldstændig glemmer de smukke, solopvarmede strande sydpå. Lidt skuffende er det dog, at Lonely Planet tilsyneladende ikke har et billede af Dueodde, men illustrerer beskrivelsen af stranden med et billede af et par kanoner fra fæstningsanlægget på Christiansø.

Den bornholmske strand er i fornemt selskab på Lonely Planets liste over de 20 bedste strande i Europa. På listen er der strande lige fra den vilde, forblæste Atlanterhavskyst til arktiske bugter omkranset af bjerge, hvor man med en god portion held kan se hvaler hæve deres haler i bølgerne.

Hvis du mere er til godt gemte bugter med isolerede strande i solskin i Italien og Grækenland, finder du dem også på Lonely Planets liste. Som forlaget selv skriver, er der med de 20 strande tale om cremen af Europas kyster.