Turismeforsker: »Bare fordi man bliver verdensarv, vælter det ikke ind med turister«

Da Christiansfeld i 2015 blev optaget på Unesco’s verdensarvsliste, kunne man straks mærke effekten på turismestrømmen i den sønderjyske lilleby. Mange var nysgerrige efter at opleve det religiøse samfund Brødremenighedens idealby.

»Der var et stort rykind i den første sommer. Vi tæller ikke gæster rundtomkring i byen, men vi kan måle det på, hvor mange der går ind i Søsterhuset, hvor vi har butik, reception og udstillingslokaler. Det gik gevaldigt op fra omkring 8.000 før 2015 og til omkring 40.000 per år indtil coronapandemien«, siger Lise Thomsen, der er konstitueret Unesco site-manager i Christiansfeld.

Der er flere mennesker i bybilledet end før udnævnelsen, men ifølge Lise Thomsen er det ikke på et niveau, der giver store udfordringer. Men der har været behov for tilpasninger og strategier.

»Man skal sørge for at skabe en bæredygtig udvikling. Christiansfeld er et sted, hvor folk bor, så der er et opdragelsesaspekt i at lære guider og gæster, at man ikke kigger ind ad vinduerne. I forhold til Brødremenigheden har der også ligget en vigtig opgave i at sikre, at de ikke bliver dyr i et bur, når de går i kirke. Derfor er der for eksempel først guidede ture efter kirketid om søndagen«, siger Lise Thomsen, der ikke vurderer turiststrømmene som overvældende.