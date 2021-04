Tør du sove i en underjordisk hule med flagermus hængende over dig?

Normalt huser kalkgruben blot de små flyvende væsener, som sommetider får besøg af skoleklasser og turister, der vil studere de lange, snørklede gange i de gamle kalkminer. Men i dag skal min medrejsende og jeg overnatte nede i kalkgruben. En af de små huler er forvandlet til et ’værelse’, så gæster kan blive natten over og opleve at sove under jorden.

