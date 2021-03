Dansk Industri: Træk momsen fra, når du går på restaurant og i Legoland

Fakta

DI’s 12-punktsplan

Stimuler aktiviteten ved:

1. At sænke momsen midlertidigt.

2. At indføre et oplevelsesfradrag her og nu.

3. At normalisere refusion for virksomheders restaurationsmoms.

4. At iværksætte en tidlig indsats for at vinde markedsandele.





Sænk omkostningerne ved:

5. At give ikkemomspligtige virksomheder adgang til den lavere elafgift.

6. At fritage museer for grundskyld og dækningsbidrag.

7. At afskaffe G-dage, hvor fratrådte eller hjemsendte medarbejdere har ret til godtgørelse fra arbejdsgiveren ved de første ledighedsdage, men hvor arbejdsgiveren ikke modtager refusion.

8. At forkorte den arbejdsgiverbetalte periode for sygedagpenge.





Støt udvikling og omstilling ved:

9. At skaffe finansiering til omstilling til ’ny normal’.

10. At understøtte innovation.

11. At give adgang til ekstraordinær carry-back fra 2020 til 2019, så der gives mulighed for, at virksomheder med underskud i 2020 kan modregne disse i eventuelle 2019-overskud.

12. At give bedre mulighed for at udnytte fremførte underskud.





