Saltholm har kun to beboere, men udsigt til to millioner

Når man står på Saltholms højeste punkt, Harehøj, 3 meter over havets overflade, kan man ane uendeligheden og nyde freden. Der er langt til civilisationen, og man har fornemmelsen af at opholde sig i en tidslomme blot 25 minutters sejlads fra København.

»På Saltholm bor der kun to mennesker, men de har udsigt til to millioner i København og Malmø«, som Annette Madsen, formand for Saltholmsejerlauget, udtrykker det, da vi med lavets motorbåd ’Karoline’ lægger til i den lille havn Barakkebroen. Ved siden af kreaturbåden ’Mathilde’, som hver sommer fragter 200 stykker kvæg til Saltholm og tilbage igen om efteråret.

Havnen blev renoveret efter stormen Bodil i 2013, og her ligger Velkomstpavillonen, som beskriver øens historie, og det eneste offentlige toilet: Et das med en blåmalet dør hænger ud over Øresunds vande, som værdigt trængende når via en lille bro – husk selv at medbringe toiletpapir.