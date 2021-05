Snup en nat i præstegården: »Jeg vil ikke vide, om du har nogle synder, men hvis du har, er de væk i morgen«

Her har vi ’Præstens studereværelse’. Det var her, præsten tog sig af borgerne, når nogen skulle døbes, konfirmeres, giftes eller begraves. Det kunne også være, at der var en, der havde gjort noget meget galt, så tog man hertil for at bede om forladelse for sine syndere«, forklarer Filip Rasmussen, mens han viser mig rundt i værelset på Jungshoved Præstegaard, hvor jeg skal overnatte.

»Præsten er på en eller anden måde til stede i værelset, for vi siger, at når du overnatter her, er du syndfri i morgen. Jeg vil ikke vide, om du har nogle synder, men hvis du har, er de væk i morgen«, griner Filip Rasmussen, der sammen med sin kone, Anette Rasmussen, ejer præstegården.