Amagers glemte landsbyidyl har udsigt til storbyens skyline

Fakta

3 oplevelser i området

1 Her kan du spotte fly

Store Magleby er kantet af Københavns Lufthavn, så der er masser af muligheder for flyspotting – uanset om man er flyentusiast eller bare vil lade sig fascinere af de brølende maskiner helt tæt på.

Flyvergrillen på Amager Landevej knap fem kilometer væk er et godt bud, men for enden af Hovedgaden er man også i første parket. Ellers kan man cykle langs Kystvejen med lufthavnen på den ene side og Øresund på den anden.

2 Militærhistorie på Amager

På byens kirkegård findes en mindesten for 25 søfolk, der blev dræbt i krigen med englænderne i 1808. Året inden havde englænderne taget den danske flåde, og danskerne plantede skoven Kongelunden små fem kilometer fra Store Magleby for at sikre træ til nye skibe.

Ved Kongelunden finder man også Kongelundsfortet, der er et af de tre forter på Amager fra Københavns befæstning. Anden Verdenskrig har også sat sine spor i Store Magleby. Hollænderhallen er indrettet i en flyhangar bygget af tyskerne, og på Kirkevej 22 ligger en tyskbygget brandstation, der i dag er sfo.

3Rigt fugleliv på strandengene

Trods den storbynære beliggenhed er der rige muligheder for naturoplevelser tæt på Store Magleby. I byens udkant finder man store strandenge, der har et rigt fugleliv.

Store Magleby er et oplagt stop på vandreturen ad Amarminoen, der også går forbi Søvang, en villaby, der blev anlagt for godt 100 år siden i smukke omgivelser et par kilometer fra Store Magleby.

