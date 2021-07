Egholm er Limfjordens lille perle og Aalborgs åndehul

Øparadisets idyl risikerer imidlertid at blive forstyrret, hvis regeringen får gennemført sin plan om at forbinde motorvejene E45 og E39 med en tredje limfjordsforbindelse via en tunnel, en landbro og en firesporet motorvej over Egholm.

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her