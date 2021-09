Hop i vandet fra dit hotel midt i hovedstaden

Lysekronen begynder at dingle fra loftet, idet vi skubber den tunge petroleumsblå dør op. Bevægelserne bliver voldsommere, jo mere jeg bevæger mig rundt på det lille husbådshotel Kaj Hotel ude på vandet ved Refshaleøen. Bare den ikke falder ned, når jeg at tænke, inden der igen langsomt falder ro over lysekronen.

Kaj Hotel har netop holdt 1-års fødselsdag – ejerne åbnede hotellet midt under coronapandemien. Deres egen husbåd blev revet væk, hver gang de lagde den på Airbnb, så de så muligheder i at åbne et lille husbådshotel. Og det er virkelig petit – blot 16 kvadratmeter med fire sovepladser (to på hemsen), så det er ikke et helt klædeskab og en tonstung kuffert, der skal pakkes, hvis man også vil give plads til medrejsende.