Hold på cykelhjelmen: På Fanø kan du cykle på stranden fra syd til nord – hvis du kan klare blæsten

3 andre oplevelser

1. Sælsafari

Kolonier af gråsæler og spættede sæler slår mave på Galgerev sydvest for Fanø, og ved ebbe kan man spadsere i bare tæer eller gummistøvler de 1,5 km ud over vaderneden på blottet havbund for at betragte dyrene på nært hold. Club Fanø og andre arrangerer guidede ture derud. Kend tidevandet, og gå ikke alene derud. Havgus kan rulle ind meget pludseligt og helt eliminere sigtbarheden. Er du heldig, og der lige har været pålandsvind, kan du finde rav på vejen.

2. Guidet tur i krigshistorien

Vil du gerne have sat kvalificerede ord på nazisternes befæstningsværk Atlantvolden, som bugter sig bunker for bunker langs hele Europas vestkyst, arrangerer Foreningen Fanø i Atlantvolden omvisninger mellem nogle af de godt 300 bunkere, der blev anlagt på Fanø under Anden Verdenskrig, og som stadig ses titte op mange steder i klitlandskabet.

3. Fuld fart på stranden

Vil du prøve at suse hen ad stranden i fuld fart, er det måske værd at gøre det i blokart, som er et spinkelt trehjulet køretøj med sejl som et surfbræt. Fastspændt og med snore i hænderne styrer du det lette køretøj hen ad den faste sandstrand. Club Fanø udlejer på timebasis og instruerer før afgang.

