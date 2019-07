Turister fra hele verden har booket plads: Overnat i trætoppen i ny luksushytte midt i dansk skov

Ferie ved fjorden

3 andre ting, du kan opleve

Helt uden blusel kalder de lokale Mariager Fjord for Danmarks smukkeste. Der er 35 kilometer fra udmundingen i Kattegat til Hobro i bunden. Langs fjorden ligger markerne og skovene kun afbrudt af fine byer som Stinesminde og Mariager.

Bakkerne bølger ned mod vandet, og hyldeblomsterne hænger som hvidgule klatter i træerne. Fair nok, at de kalder den smukkeste. Især når man tænker på, hvad lystfiskere kan fange. For fjordens havørreder lokker folk til fra hele landet og Tyskland, Norge og Sverige. Tromletykke og hidsige med rødlige, brunlige og gullige skær (se billedet, hvor Politikens skribent har taget livtag med en af dem).

Trænger du til noget at slappe af med efter en kamp med en fisk a la den på billedet, så aftal et besøg på OddeKystVineri, der også kalder sig Chateau Odde, og som dyrker vin to steder langs fjorden. Der er blandt andet mulighed for vinsmagninger.

Vil du hellere ud på vandet igen, udlejer Mariagerfjordkajak både kajakker og stand-up paddle boards fra tilholdsstedet ved havnen i Hobro. De udlejer også et shelter på vandet, hvor du kan overnatte på Danmarks smukkeste fjord.

