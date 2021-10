Porten til togrejse i Europa: Det skal du opleve i Hamburg, inden fløjten lyder for dit næste togeventyr

Der er ikke så meget at rafle om: Skal du på togtur ned i Europa, kommer du ikke uden om Hamburg Hauptbahnhof som stationen, der forbinder dig med kontinentets netværk af togruter.

Så hvorfor ikke gøre Tysklands næststørste by til en destination i sig selv, en rejse i rejsen, i stedet for at reducere den smukke by ved Elben til et simpelt stop for togskift?