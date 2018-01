Olympisk guldvinder melder sig klar til EM

Håndbold: Lasse Svan er efter en mindre skadesperiode blevet meldt klar og kan spille, når Danmark lørdag indleder EM i Kroatien med en kamp mod Ungarn. Svan, der blandt andet var med til at vinde OL-guld i 2016 i Rio de Janeiro, har haft en skade i lysken, og sad derfor udenfor i Golden League-turneringen i sidste uge. Højrefløjens klarmelding betyder, at Tim Sørensen, der har været ekstraindkaldt som gardering for Lasse Svan, må forlade landsholdslejren og rejser hjem til Danmark.

Alpint: Intet synes at kunne stoppe den amerikanske slalomløber Mikaela Shiffrin i denne sæson. Sent tirsdag aften vandt hun slalom-konkurrencen i østrigske Flachau, og det var femte World Cup-sejr i 2018 og den 41. i karrieren. Efter første gennemløb var Shiffrin på andenpladsen 0,37 sekunder efter østrigeren Bernadette Schild, men med et fabelagtigt andet gennemløb endte det amerikanske fænomen med at vinde 0,94 sekunder foran Schild. Friday Hansdotter fra Sverige blev nr. 3. I den samlede World Cup-stilling har Mikaela Shiffrin næsten tre gange så mange point som nr. 2, der er Wendy Holdener fra Schweiz.

Direkte sport i tv DR1 14.15 Skiskydning: World Cup, 20 km (m) TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Nykøbing-Holstebro (k) 20.30 Håndbold: Viborg-Team Esbjerg (k) TV3 Sport 01.35 Ishockey: Toronto-Ottawa TV3 Max 19.30 Fodbold: Villarreal-Leganes 21.30 Fodbold: Real Madrid-Numancia 6'eren 21.00 Fodbold: Chelsea-Arsenal Eurosport 11.00 Tennis: Sydney International (m) 14.00 Skiskydning: World Cup (m) Eurosport 2 19.30 Fodbold: Alavés-Formentera Vis mere

Fodbold: Randers FC har skrevet kontrakt med offensivspilleren Jannik Skov Hansen, der senest har spillet for 2. divisionsklubben Skovshoved IF. Kontrakten løber til sommeren 2019.

Motorsport: Ferrari har ansat den tidligere Red Bull- og Toro Rosso-kører Daniil Kvyatt som udviklingskører. Det meddeler det traditionsrige formel 1-hold på Twitter.

Fodbold: Simone Boye har meldt afbud til kvindelandsholdets USA-tur senere i januar, hvor der blandt andet stod en landskmap mod hjemmeholdet på menuen. Rosengård-spilleren døjer med en skade i akillessenen, og hun erstattes derfor af debutanten Caroline Møller fra Fortuna Hjørring.

Fodbold: De russiske VM-værter varmer op til turneringen med to kampe i henholdsvis Wien mod Østrig 30. maj og hjemme i Moskva 5. juni. Her er modstanderen Tyrkiet. Allerede i marts spiller Rusland hjemme mod Brasilien og Frankrig.

Tennis: Efter en længere skadespause fik Novak Djokovic comeback, da han i en opvisningskamp slog Dominic Thiem i to sæt med cifrene 6-1, 6-4. Den tidligere verdensetter sagde ifølge AP, at comebacket og sejren var et stort boost før årets første grand slam, Australian Open.

Håndbold: Når denne sæson slutter har Markus Olsson spillet tre år i Skjern Håndbold, og det bliver derefter ikke til flere kampe i den grønne trøje for svenskeren. Svenskeren har nemlig besluttet sig for at forlade det vestjyske og søge nye udfordringer andetsteds.

Ishockey: Nikolaj Ehlers bidrog med to mål, da Winnipeg Jets slog Buffalo Sabbres 7-4 i den nordamerikanske NHL-liga. Det var danskerens 18. og 19. mål i denne sæson, hvilket placerer danskeren som nr. 13 på topscorerlisten. Også Lars Eller var på pletten, da han scorede i Washington Capitals' 3-1-sejr mod bundholdet Vancouver Canucks på hjemmebane.