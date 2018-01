Mike Jensen : I 2017 spillede han 7 minutter på landsholdet, så nu er tiden kommet til at vise sig frem Rosenborgs anfører var i truppen til Danmarks 6 sidste VM-kvalifikationskampe, men nærmest ikke på banen. I aften håber han kunne vise Åge Hareide, hvad han kan i en hel kamp.

De sidste 7 minutter på banen i et opgør mod Polen, der for længst var afgjort. Det var al den spilletid, Mike Jensen fik ud af at være i truppen til Danmarks 6 sidste succesfulde kampe i VM-kvalifikationen.

Mike Jensen Født 19. februar 1988 Klubber, ungdom Rødovre, Brøndby IF Klubber, senior Brøndby IF, Malmö FF, Rosenborg Landshold A: 5 kampe, 0 mål U21: 27 kampe, 3 mål U20: 4 kampe, 2 mål U19: 15 kampe, 3 mål U18: 4 kampe, 0 mål U17: 27 kampe, 4 mål U16: 6 kampe, 0 mål

Pladsen på landsholdets udskiftningsbænk accepterer han ud fra den oprigtige opfattelse, at et fodboldholds kvaliteter karakteriseres af alle i truppen og ikke kun de 11 inde på banen. Men når muligheden for at vise sig frem dukker op, skal den selvfølgelig udnyttes.

Derfor tog kaptajnen fra Rosenborg med glæde imod udtagelsen til ligalandsholdet med håb og forventning om, at han i aften mod Sverige og mandag mod Jordan får noget nær fuld spilletid til at præsentere sine kvaliteter for landstræner Åge Hareide.

»Jeg har været med til en hel masse træninger, så jeg har forstået og ved, hvad han forventer, men kampsituationerne er selvfølgelig anderledes. Selv om man også altid gerne vil vinde til træning, er der ikke altid den samme nerve, så jeg vil gerne vise Åge Hareide, at jeg ikke bare er en dårligere udgave af den, jeg er udset til at bytte plads med. Jeg vil vise, at jeg kan det, de vil have mig til på landsholdet, men også, at jeg kan føre lidt anderledes til spillet«, siger Mike Jensen.

Det er i fasen, hvor holdet går fra opbygning til gennembrud, at den 29-årige offensive midtbanespiller mener, at han har noget ekstraordinært at byde på.

»Min styrke i Rosenborg – og det er jo den, jeg må kigge på, fordi jeg ikke har spillet så meget på landsholdet – er, at jeg laver dybdeløbet, driblingen eller den dybe aflevering, der gør os farlige. Det vil være de ting, jeg håber at kunne vise frem i kampene på denne tur«, siger Mike Jensen med sigte på den plads, som Thomas Delaney oftest har på A-landsholdet.

En egentlig kamp om pladserne i VM-truppen har det norske mesterholds anfører svært ved at mærke nu og her.

»Når vi er på turen med ligalandsholdet, er der selvfølgelig lidt fokus på det, men ellers er det for tidligt at tænke så langt frem. Der er jo et halvt år til. Når vi kommer hjem til Rosenborg og går i gang med forberedelserne, er man nødt til at lægge det til side og i hvert fald ikke have VM for meget i hovedet, for så går det ud over præstationerne for klubben. Og det er trods alt dem, der skal gøre mig til en kandidat«, ræsonnerer Mike Jensen.

Rosenborg minder om landsholdet

I det henseende betragter han det som en fordel, at Rosenborg og det danske landshold langt hen ad vejen har samme tilgang til fodbold.

»Begge hold går efter det gennembrudshidsig, chanceskabende og underholdende spil med aggressivt pres i stedet for at være så orienteret mod possession som tidligere. Selvfølgelig er der nuancer, der er lidt anderledes - i Rosenborg angriber vi måske lidt mere over kanterne end landsholdet, der har en meget stærkt midterakse til at skabe gennembrud«, forklarer Mike Jensen.

Jeg vil gerne være en spiller, hvor du som træner ved, hvad du får Mike Jensen

Han har fire år tilbage af sin kontrakt med den norske klub, så der bliver han, »indtil de beder mig smutte«.

»Spillestilen passer helt perfekt til mig samtidig med, at jeg trives helt utrolig godt med de mennesker, der er i klubben. Vi har en sindssyg konkurrencekultur, hvor folk bliver presset i et utrolig professionelt miljø. Men det sker i en helt speciel kultur skabt af søde mennesker og trænere, der altid har et smil på munden, selv om vi hele tiden bliver udfordret. De formår at få det bedste ud af en hel trup, ikke bare 11 spillere«., fortæller Mike Jensen.

Netop af den grund er der langt til opfattelsen af sig selv som stjerne i klubben, selv om han er anfører og profil i Rosenborg.

»Jeg vil gerne være en spiller, hvor du som træner ved, hvad du får. Og så kan det være, at man i nogen kampe leverer endnu bedre præstationer end det udgangspunkt, men træneren skal kunne stole på, hvad han som minimum får ud af mig«, siger Mike Jensen med vished om, at han kommer hjem til Trondheim med et fysisk forspring til de fleste holdkammerater, der først begynder træningen 15. januar.

Åge Hareide er krævende

Han har sig på ligalandsholdsturen med lidt mere og tidligere fysisk træning, end han ville have gjort i en anden vinterpause.