Chelsea vasker skuffelse væk med klar sejr i FA Cup

Fodbold: Chelseas semifinalenederlag til Arsenal og dermed farvel til Liga Cup blev søndag afløst af jubel, da det lykkedes for Andreas Christensen og hans holdkammerater at vinde 3-0 hjemme på Stamford Bridge over Newcastle i FA Cuppens fjerde runde. De to første mål blev signeret den ellers udskældte belgiske angriber Michy Batshuayi før pausen, mens spanske Marcos Alonso scorede direkte på frispark i anden halvleg. Næste opgave for Chelsea er onsdag 31. januar, når Bournemouth kommer på besøg i Premier League.

Fodbold: Feyenoord har afvist Newcastles tilbud på sidste sæsons hollandske ligatopscorer, Nicolai Jørgensen, der var tilbage efter overstået karantæne, da Feyenoord vandt 3-1 over ADO Den Haag. Jørgensen blev uden at have scoret efter 83 minutter udskiftet med den 34-årige, hjemvendte Robin van Persie. PSV Eindhoven vandt lørdag 2-0 ude over FC Twente og øgede dermed forspringet til Ajax, der spillede 0-0 ude mod FC Utrecht. David Jensen vær tæt på at lave et gevaldigt drop i Utrechts mål, men fik reddet sin egen fejl mod Ajax, der havde Lasse Schöne på banen og nyindkøbte Rasmus Nissen på bænken i hele kampen.

Fodbold: Andreas Granqvist vender efter ti år i England, Holland, Tyskland og Rusland hjem til Helsingborg, når han har repræsenteret Sveriges som anfører ved sommerens VM-slutrunde. 32-årige Granqvist skal spille indtil udgangen af 2021, hvorefter han bliver sportschef i klubben.

Tennis: Simona Halep tilbragte natten til søndag flere timer på hospitalet efter finalenederlaget til Caroline Wozniacki i Australian Open. Høje temperaturer i Melbourne betød, at den 26-årige rumæner følte sig utilpas bunder og efter kampen. Derfor tjekkede hun efter nederlaget ind på hospitalet, hvor hun ifølge ESPN blev behandlet for dehydrering. Efter fire timers indlæggelse blev hun udskrevet fra hospitalet.

Foto: Dita Alangkara/AP Under Australian Open-finalen mod Wozniacki var Simona Halep flere gange i problemer på grund af overophedning på Rod Laver Arena.

Topseedede Simona Halep virkede hårdt ramt i den næsten tre timer lange finale mod Wozniacki, som vandt 7-6, 3-6 og 6-4. På grund af varmen, der en overgang nåede 39 grader, fik de to spillere en pause på ti minutter før tredje og afgørende sæt. Kvindernes finale blev spillet uden tag på Rod Laver Arena.

Fodbold: Søndag var en begivenhedsrig dag på kontoret for Espanyols Mario Hermoso. Han scorede to mål i den forkerte ende og et i den rigtige, da holdet på udebane tabte 2-3 til Leganes. Den kamp bliver ikke let at glemme lige med det første.

Alpint: Kongen af World Cuppen, østrigske Marcel Hirscher, viste igen sit forrygende niveau, da der søndag blev afviklet storslalom i tyske Garmisch Partenkirchen. Hirscher vandt suverænt foran landsmanden Manuel Feller og den amerikanske veteran Ted Ligety. I den samlede World Cup-stilling fører Hirscher med pæn luft til de to nordmænd, Henrik Kristoffersen og Aksel Lund Svindal.

Foto: Stephan Jansen/AP Marcel Hirscher har i en årrække været urørlig i den alpine World Cup. Det var han igen søndag.

Golf: Thorbjørn Olesen og Lasse Jensen formåede ikke at blande sig i kampen om sejren i Dubai på European Tour. Trods en lovende position før søndagens afgørende finalerunde i Omega Dubai Desert Classic, så endte de to danskere langt tilbage i feltet - et godt stykke fra den kinesiske vinder Li Haotong. Med en runde i 73 slag - et over banens par - raslede Thorbjørn Olesen hele 22 placeringer tilbage til en samlet 29.-plads.

Lasse Jensen brugte et slag mere end Olesen på søndagens runde, hvilket sendte ham ned som nummer 37 i stillingen. Olesen var samlet ti slag fra førstepladsen, mens Lasse Jensen manglede hele 12 slag for at matche turneringens kinesiske vinder. Lucas Bjerregaard blev nummer 61 i Dubai, mens Søren Kjeldsen og Thomas Bjørn missede cuttet til de to finalerunder.