Historisk OL-åbning sender stærkt budskab om fred

Da de første 91 deltagende nationer til tonerne af energisk K-pop var marcheret ind på det olympiske stadion i Pyeongchang, steg et jubelbrøl op fra de 35.000 tilskuere. Det historiske øjeblik var kommet, og sekunder efter dukkede det til lejligheden forenede Koreas hold op nede i det ene hjørne ført an af de to fanebærere, Won Jun jong og Hwang Chung-gum. De bar det særlige flag med den koreanske halvø i blåt på en hvid baggrund og markerede dermed en symbolsk forsoning mellem de de to nationer, som har været skilt siden Korea-krigen sluttede i 1953.

Dermed nåede åbningsceremonien ved det 23. vinter-OL et følelsesmæssigt højdepunkt, for selv om de to lande i den delte nation i olympisk sammenhæng tidligere har har stillet med et fælles hold, er det aldrig før sket ved en begivenhed af den kaliber på koreansk grund.

Op til åbningsceremonien var der ellers blevet sået tvivl om, hvorvidt det fælles flag blev taget i brug, da Japan angiveligt skulle føle sig stødt over dets udformning. Det drejede sig om nogle øer, som Japan også gør krav på, der var med på flaget.

Men uanset protester eller ej, så blev flaget svunget.

For at understrege det historiske i begivenheden var Nordkoreas ceremonielle statsoverhoved Kim Yong-Nam mødt op sammen med Kim Yo Jong, lillesøster til landets diktator, Kim Jong-un, og den charmeoffensiv blev vel modtaget af Sydkoreas præsident Moon Jae-in, der ivrigt hilste på gæsterne.

De kunne sammen med en masse andre notabiliteter, herunder USA’s vicepræsident Mike Pence, opleve et storstilet show, der præsenterede Sydkorea som en moderne nation, der hviler på oldgamle traditioner.

Samtidig sendte åbningen også et tydeligt budskab om fred og forsoning – ikke kun blandt de to nationer på den koreanske halvø – men over hele kloden.

Åbningsceremonien var bygget op omkring fem børn, der iklædt jakker i de olympiske farver rød, grøn, gul, blå og sort drog på en rejse fra tidens oprindelse til fremtiden, hvor en ny industriel revolution angiveligt venter.

Indimellem blev historieundervisningen garneret med imponerende danse- og musikoptrin, som da 371 trommeslagere spillede inciterende og suggestivt, inden de smeltede sammen og dannede Yin og Yang, som er kernen i det koreanske flag og livsopfattelse.

I modsætning til de olympiske sommerlege var atleternes indmarch ikke henlagt til ceremoniens slutning, men blev allerede indledt efter omkring 20 minutter af seancen.

Landene kom ind som traditionen foreskriver med Grækenland – hjemlandet for både oldtidens og de moderne olympiske lege – som første nation på stadion.

Den danske delegation med Elena Rigas i spidsen kom ind på stadion som nr. 8 Foto: Michael Sohn/AP

Derefter kom de resterende i rækkefølge efter det koreanske alfabet, og det betød, at Danmark med speedskater Elena Rigas i spidsen 8. nation blev budt velkommen af publikum, og yderligere 82 lande kom til syne på samme måde inden klimaks med det forenede Korea.

Da atleterne havde taget plads på tribunen, kunne de fem børn fra lokalområdet fortsætte deres færd gennem Koreas historie, og de var nu nået til fremtiden, som viste en videreudvikling af den højteknologiske nation, Sydkorea allerede er.

Men samtidig med fremtidens velsignelser fulgte også et budskab om at holde fast i fortiden og bevare de værdier, som stammer fra forfædrene. Det mundede ud i et ønske om fred og forsoning, der blev beamet op i rummet til alverden.

For at understrege drømmen om fred, blev John Lennon-hymnen ’Imagine’ støvet af, da fire koreanske sangere delte den gamle Beatles visioner om, hvor skøn denne jord kunne være at leve på, hvis alle kunne enes.