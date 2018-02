De alpine fartdjævle dyster om guld i kongedisciplinen

Hvis Christoffer Faarup får ret, bliver schweizeren Beat Feuz kåret til olympisk guldvinder, når kongedisciplinen blandt de alpine vovehalse, styrtløbet, natten til søndag dansk tid afgøres på pisten i Jeongseon.

Som Danmarks første deltager i ilden ved legene i Pyeongchang kommer den 25-årige skiløber til på nærmeste hold at kunne konstatere, om hans spådom går i opfyldelse.

Men hvem guldvinderen bliver, er ikke noget, der fylder meget i danskerens hoved. Det er hans egne muligheder i løbet, og hvis alt flasker sig, er ambitionen, at anstrengelserne munder ud i en top 20-placering.

For foden af bjerget, hvor pisten snor sig nedad, kan Faarup i strålende solskin reflektere over forberedelserne til karrierens anden OL-deltagelse. Og de - altså forberedelserne - har været gode, siger danskeren. Så der er ingen grund til, at den gode form ikke skulle give sig udslag i en forbedring af 37. pladsen fra Sotji i 2014.

Speciel sne i Sydkorea

»Jeg har fået kørt nogle World Cup-løb og testet mig mod nogle af de bedste i verden, så det giver noget erfaring og nogle kundskaber, jeg kan bruge her«, siger Christoffer Faarup.

Sammen med 59 andre skal danskeren prøve kræfter med den næsten tre kilometer lange piste, der falder 825 meter fra starten i 1.370 meters højde, og de foreløbige erfaringer i Jeongseon har været gode.

»Sneen har været rigtig god. Med tiden bliver banen lidt hurtigere, men lækkert at køre og vanvittig fin. Der er virkelige gode muligheder for at kunne køre hurtigt med alle startnumre. Det er anderledes herude, fordi luftfugtigheden er lav og sneen derfor er tør. Det betyder, at skiene sidder godt fast i den, og det tog lige et par træningsture, før jeg kunne få det til at spille«, beretter den danske styrløber.

Piste uden store farer

Selv om der rundt omkring på gader og stræder ikke ligefrem er store snemængder, så er den selvfølgelig til stede på pister og løjper, og netop det olympiske styrtløb afgøres på en piste, der ifølge Christoffer Faarup ikke byder på de vanvittige udfordringer.

»Pisten er egentlig nem at køre, men svær at køre stærkt på. Den er så nem, at hvis du laver en fejl, får du aldrig hastigheden op igen, så tikker sekunderne bare. Skal du køre hurtigt, skal du køre fejlfrit. Det at komme fra start til mål er ikke noget problem, der er ikke nogen vilde faremomenter«, siger Christoffer Faarup.

Nogle af konkurrenterne har prøvet at køre på pisten ved et testevent for et par år siden, men det tillægger Christoffer Faarup ikke den store værdi, og det er ikke noget, der bliver afgørende. Måske kan det manglende kendskab til pisten eller de mere lige vilkår i forhold til et styrtløb i Kitzbühel, hvor de store navne har kørt adskillige gange, være til danskerens fordel.

Norsk veteran er outsider

Men ligegyldigt hvad, så er Christoffers Faarups mål at fokusere på at komme fra startpinden til afslutningen næsten tre kilometer længere nede ad bjerget.

Og skulle det ikke blive Feuz øverst på podiet, så håber danskeren på den norske veteran Axel Lund Svindal.

Christoffer Faarup starter løbet som nr. 37, Beat Feuz nr. 7, Svindal nr. 9 og en tredje favorit, Christof Innerhofer fra Italien er nr. 18.