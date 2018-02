To dopingsager under OL holder Rusland ude i kulden

Inado opfordrer i brevet IOC til at fastholde sanktionerne mod Rusland indtil en række betingelser er opfyldt. Blandt andet skal Rusland offentlig acceptere de konklusioner, der fremgår af eksempelvis professor Richard McLarens to rapporter, der fortæller om et systematisk og statsstøttet dopingprogram i Rusland.

Rusland benægter, at der har fundet organiseret og statsstøttet doping sted.

Desuden skal Rusland, siger Inado, acceptere Det Internationale Antidopingagenturs, Wada, retningslinjer, så landets antidopingmyndigheder kan opnå godkendelse.

Sagen om det russiske dopingprogram begyndte for alvor at rulle, da den tidligere chef for Moskvas antidopinglaboratorium og en af hovedkræfterne bag det store svindelnummer i forbindelse med vinter-OL i Sotji i 2014. Grigory Rodchenkov, hoppede af og fortalte, hvad han vidste.

Rodchenkov lever nu i skjul et sted i USA under vidnebeskyttelse, fordi han frygter for sit liv, og han siger i et interview med BBC, at det vil være den værste beslutning nogensinde af IOC, hvis Rusland får lov til at deltage under eget flag i afsltningshøjtideligheden.

»IOC burde vise, at den står fast i kampen mod doping. Rusland benægter officielt mine anklager. De siger, jeg er en løgner, de ydmyger alle whistleblowere og har afgivet falske forklaringer. Hvis Rusland bliver lukket ind, vil det viske alt tidligere opnået ud, og det vil være at se bort fra alle kommissioner og rapporter inklusive den fra professor McLaren«, siger Grigory Rodchenkov i interviewet med BBC.

Russeren har fortalt, hvordan hemmelige agenter under OL i Sotji stop i spidsen for svindlen, da de via et sindrigt system åbnede alle de dopingprøver, russiske atleter afgav, og skiftede dem ud med rene prøver.