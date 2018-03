Chile: Et af verdens bedste hold, men ikke med ved VM

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Regerende sydamerikansk mester, finalist i Confederations Cup 2017 og nr. 10 på verdensranglisten. Jo, det er et klassemandskab, som i aften løber på banen i Aalborg til det kun andet møde nogensinde på højeste niveau mellem de to nationer. Men trods den prangende liste over bedrifter i de seneste år og kendte navne som Bayern Münchens midtbanedynamo Arturo Vidal og Manchester United-angriberen Alexis Sanchez på holdkortet, er alt ikke lutter idyl i den chilenske fodboldverden. Noget gik nemlig alvorligt galt i den sydamerikanske VM-kvalifikation, og Chile er dermed højest rangerede hold i verden, som ikke er repræsenteret ved sommerens slutrunde i Rusland. Læs også: Rekord, sejrsvilje og selvtillid: »Åge har formået at få en enorm holdånd ind… Som egentlig er ret speciel« Sydamerikanerne har ni gange været repræsenteret ved VM – herunder som værter for turneringen i 1962, hvor nationen med 3.-pladsen opnåede sit bedste resultat nogensinde. Men kvalifikationsturneringen til slutrunden i Rusland forløb katastrofalt set fra et chilensk synspunkt. Tre af de sidste fire kampe i den sydamerikanske gruppe blev tabt – herunder 0-3 hjemme mod Paraguay og 3-0 ude mod Brasilien på sidste kampdag – og derfor endte Chile som nr. 6 uden mulighed for VM-kvalifikation. Da det stod klart, at Chile var færdig i VM-sammenhæng, trådte argentineren Juan Antonio Pizzi tilbage som landstræner, og det er i dag den 60-årige colombianer Reinaldo Rueda, der står i spidsen for de sydamerikanske mestre. Han skal føre sit hold til næste års Copa America i Brasilien, hvor Chile kan vinde pokalen for 3. gang på stribe. Derfor er holdet netop nu på turné i Europa som et led i forberedelserne til den satsning. Læs også: Analyse: Usikker dansk indsats reddet af Sistos smukke mål Forleden spillede Chile i Stockholm mod Sverige, der jo også skal til VM, og vandt 2-1 på mål af Vidal og Marcos Bolados fra Universidad Católica i hjemlandet. Jeg bliver gal, når jeg tænker på, at vi ikke skal til VM Jean Beausejour , Chile Og de svenske spillere var imponerede af deres sydamerikanske modstandere efter kampen på Friends Arena. »Vi havde meget travlt de første 20-25 minutter, hvor deres pres tog hårdt på os. Vi var ikke forberedt på det, og jeg kan ikke komme i tanke om noget hold, der har presset os så meget før«, sagde Sebastian Larsson til Aftonbladet. Chile er under deres miniturné i Europa opsatte på at vise, hvad de kan. At det er en fejl, holdet ikke er repræsenteret i Rusland, og fraværet er noget, der stadig gør ondt. »Jeg bliver gal, når jeg tænker på, at vi ikke skal til VM. Men folk bør også huske, at vi spiller i den sværeste kvalifikation af alle«, siger forsvareren Jean Beausejour til den svenske avis. Endnu mere ondt på selvforståelsen gjorde det også, at chilenerne følte sig overlegne i kampen mod svenskerne, der jo modsat sydamerikanerne skal med til Rusland. Læs også: I et VM-år skal landsholdet også vinde venskabskampene Måske noget lignende vil gøre sig gældende mod Danmark i aften. I hvert fald vil Chile nok igen gerne vise, hvad de kan. Så sent som sidste år viste holdet sig fornemt frem i netop Rusland, hvor der var generalprøve på VM i form af Confederations Cup. Chile måtte først bøje sig i finalen, som de tyske verdensmestre vandt 1-0. Det er som nævnt anden gang, Danmark og Chile mødes i en landskamp. Første opgør blev spillet for knap ni år siden, 12. august 2009, på Brøndby Stadion, og her vandt Chile 2-1 på et sejrsmål af en ung Alexis Sanche