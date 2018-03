Konkurrenter til Kevin Magnussen: Haas snyder i samarbejdet

Motorsport: Kevin Magnussens Formel 1-hold, Haas, bliver nu beskyldt af konkurrenterne fra Force India og McLaren for at have for tæt et samarbejde med Ferrari. De vil nu have samarbejdet undersøgt, skriver mediet Autosport.

Selv om både Kevin Magnussen og hans holdkammerat Romain Grosjean måtte udgå af weekendens løb i Melbourne grundet menneskelige fejl, havde begge kørere indtil da været så gode, at det nærmest var det mest opsigtsvækkende ved løbet. Det får nu blandt andet Force Indias teamchef Otmar Szafnauer til at stille spørgsmål til præstationen.

»Jeg ved ikke, hvordan de gør det, det er magi. Jeg har aldrig set noget lignende før i Formel 1«, siger han.

Haas køber blandt andet motor og gearkasse fra Ferrari, men reglerne foreskriver, at holdene selv skal udvikle blandt andet de mere aerodynamiske dele af bilen selv. Det er her, Force India og McLaren mener, samarbejdet er blevet for tæt, og Haas-bilen er blandt andet blevet kaldt en Ferrari-kopi af Fernando Alonso. Haas har indtil videre afvist kritikken.

Fodbold: For andet år i træk kommer fodboldklubben Esbjerg fB ud af et regnskabsår med et stort millionunderskud. Således endte 2017 med et underskud på 24 millioner kroner for den vestjyske klub, der endte sidste sæson med at rykke ned i 1. division. Dermed har selskabet EfB Elitefodbold A/S tabt 62 millioner kroner på to år, skriver Ritzau. Til JydskeVestkysten kalder selskabets direktør, Brian Knudsen, regnskabet for utilfredsstillende, men tillader sig alligevel at være optimistisk.

»Vi har forbedret det økonomiske resultat på trods af nedrykning. Men det er klart, at turen ned i landets næstbedste række koster i både sponsorindtægter, tv-penge og på stadion, hvor der kommer færre tilskuere. Omvendt har vi langt færre udgifter til spillere end tidligere. Men samlet er et resultat på minus 24 millioner kroner selvfølgelig ikke tilfredsstillende og heller ikke holdbart i længden«, siger Brian Knudsen.

Esbjerg-klubben ligger for tiden på tredjepladsen i 1. division, hvilket udløser playoff-kampe mod et Superligahold sidst på sæsonen.

Fodbold: Det er umiddelbart to af fodboldverdens mest formstærke hold, der møder hinanden, når Peru og Danmark tørner sammen i begge holds første kamp til VM i Rusland den 16. juni. Peru vandt således natten til onsdag 3-1 i en venskabskamp mod VM-deltagerne fra Island, og dermed er holdet ubesejrede de seneste 12 landskampe - blot én mindre end Danmarks 13. Kampen blev spillet på neutral grund i USA og var peruvianernes anden sejr på fire dage over en VM-deltager, da de vandt 2-0 over Kroatien i lørdags. AaB's Edison Flores spillede en rolle i 3-1 målet, hvor han på næsten Rivaldosk vis hoppede over bolden i feltet, så en fri Jefferson Farfan uhindret kunne cementere sejren.