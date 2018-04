Kevin de Bruyne: Det belgiske yderdimensionelle misfoster af et fodboldgeni Kevin De Bruyne er en af de spillere, der løfter Manchester City til et nyt niveau. I aften skal manden, der i sin tid blev udstødt af Chelsea, bruge sine evner til at finde svagheder hos Liverpool, når de to hold mødes i kvartfinalen af Champions League.

Hvad nu, hvis Kevin De Bruyne simpelthen bare er et næstedimensions, absurd, neurologisk videnskabsmisfoster og et ægte geni af en fodboldspiller? Sådan spurgte den britiske The Independent-journalist Jonathan Liew sig selv, da han i oktober gennemanalyserede én aflevering, Kevin De Bruyne havde lavet i en Manchester City-kamp mod Stoke. Afleveringen ser egentlig simpel ud. Den rødmossede belgier sender bolden ned gennem feltet og finder en fremstormende Leroy Sane, der let kan lægge den på tværs til Raheem Sterling, som uhindret scorer. Genser man opspillet, opdager man dog hurtigt, at afleveringen er sublim. Leroy Sane er ude af De Bruynes synsfelt og har knap påbegyndt sit løb, da afleveringen falder. Det var, må man gå ud fra, enten rent held eller rent instinkt. Har man fulgt Kevin De Bruyne de seneste sæsoner, er svaret utvivlsomt instinkt. I aften, når Manchester City møder Liverpool i det første opgør af kvartfinalen i Champions League, er det svært at forestille sig en sejr til det lyseblå udebanehold, hvor belgieren ikke har været spilstyrende. Læs også: Respektfuld Ronaldo slår tre af sine egne rekorder og øjner den næste For den 26-årige midtbanespiller, som med sit glatte fregnede ansigt og tynde lemmer mest af alt ligner en sund teenagedreng, har været en af de absolut dygtigste offensive midtbanespillere i verden de seneste år. Siden sit skifte for omkring 550 millioner til Manchester City fra Wolfsburg i 2015 har De Bruyne lavet 34 mål og kreeret 56 målgivende afleveringer i 133 kampe. På trofæsiden er det indtil videre kun blevet til to Liga Cup-pokaler, men under Pep Guardiolas vinger har det Abu Dhabi-ejede mandskab – lige bortset fra et nederlag i januar til netop Liverpool – svævet mod denne sæsons engelske mesterskab. Men vejen hertil har momentvis været så ujævn som brostensvejene i Flandern, hvor De Bruyne stammer fra. Læs også: Syv scoringer, da Liverpool slog Citys tophold Vraget af Mourinho Fuldstændig ligesom med en anden profil i aftenens kamp, Liverpools Mohamed Salah, startede Kevin De Bruynes engelske historie mindre succesombrust sydpå hos London-holdet Chelsea. De Bruyne måtte bevise sit værd ad tyske autobahn-omveje. Han var ellers allerede udråbt som stortalent, da han som klejn teenager i 10/11-sæsonen hjalp sin belgiske klub, Genk, med at vinde mesterskabet, før Chelsea i sæsonen efter købte ham fri, lejede ham tilbage til Genk i seks måneder og dernæst til Werder Bremen i en sæson, hvor han fortsatte det høje niveau. Tilbage i den engelske hovedstad var træneren imidlertid blevet skiftet ud tre gange, siden De Bruyne blev købt af Chelsea, og hed nu Jose Mourinho. Ifølge belgierens selvbiografi fra 2014 havde den krævende portugiser lovet rigeligt med spilletid, hvilket fik Kevin De Bruyne til at afslå forhandlinger med Dortmund, men spilletiden udeblev og efter kun tre ligakampe på seks måneder, blev belgieren solgt til Wolfsburg. I sin tid i Volkswagen-klubben – hvor han spillede sammen med Nicklas Bendtner – blev han blandt andet udnævnt til årets spiller i Tyskland, da Wolfsburg vandt pokalturneringen og endte som nummer 2 i Bundesligaen, hvor De Bruyne satte tysk rekord med flest assists, 21, i en sæson. Præstationer, der altså fik Manchester City til at gøre ham til deres daværende rekordkøb i sommeren for tre år siden. Læs også: Pep Erobreren skal jagte Ferguson-effekten