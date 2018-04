Rollemodel og skaber af det bedste hold: Det siger de om Arsène Wengers stop

Næste måned slutter en æra, der har varet siden 1. oktober 1996. Her skal Arsène Wenger for sidste gang gå gennem en spillertunnel som træner for det engelske storhold Arsenal.

Tidligere i dag, med ordene »min kærlighed og støtte for altid« annoncerede franskmanden, at han stopper i klubben, når denne sæson slutter.

Formiddagen igennem har den internationale fodboldverden så demonstreret, hvor stort et trænernavn, det drejer sig om, ved at hylde og ære Wenger. Selv de Arsenal-fans, der de senere år gang på gang har råbt efter en afløser, anerkender det enorme stykke arbejde, Arsène Wenger har begået.

Hos Arsenals klubrivaler Liverpool FC, siger træner Jürgen Klopp til Liverpools hjemmeside, at Arsène Wenger er en »rollemodel«, men at han også er overrasket over beslutningen.

»I dag kan vi nok sige, at han var og stadig er en indflydelse i fodbold. Vi ændrer os som regel over natten, men han har været her så længe. 22 år. Jeg har altid beundret hans arbejde, som altid har været strålende«, sagde Jürgen Klopp på et pressemøde.

En anden rival fra svundne tider, den tidligere fodboldspiller hos Manchester United og nuværende kommentator Gary Neville skriver på Twitter, at »Arsène Wenger skabte de bedste hold, jeg spillede mod i engelsk fodbold«. Neville har ellers ofte kritiseret Arsenal de senere år, men siger at »nu fortjener han den mest utrolige afsked fra alle i de kommende uger«.

Arsene Wenger built the best teams that I played against in English Football .The 98 team was Amazing.The biggest compliment is that he played football that made us change the way we played against them. He now deserves the most incredible send off from all in the coming weeks. — Gary Neville (@GNev2) April 20, 2018

Gary Neville bliver bakket op af en anden tidligere topspiller og tv-vært, nemlig Gary Lineker, der skriver følgende på Twitter:

»Han har givet meget af sit liv til Arsenal. Han har bragt meget succes til klubben. Han har givet meget til fodboldspillet i vores land. Tak og held og lykke, Monsieur Wenger«.

Arsene Wenger is to leave @Arsenal at the end of the season. He has given much of his life to Arsenal. He has brought much success to the club. He has given much to the game of football in our country. Merci et bonne chance, Monsieur Wenger. #Wenger — Gary Lineker (@GaryLineker) April 20, 2018

Som stor Arsenal-fan er lederen af det politiske parti Labour, Jeremy Corbyn, også ude og rose den franske træner.

»Tak, Arsène Wenger, for alt, hvad du har gjort for Arsenal og vores lokalsamfund i Nordlondon, og for den inspiration du har givet unge mennesker til at spille fodbold. Tak for dine bedrifter over sådan en lang periode for den klub, jeg elsker. Tak for den smukke fodbold og de vidunderlige minder«, skriver politikeren på Facebook.

Midt i alle hyldesterne er der også plads til de mere spydige af slagsen. Arsenal har altid haft en rivalisering mod det andet store hold i Nordlondon, Tottenham Hotspur, og for at prikke til dem er Duncan Alexander fra fodboldstatistiksiden Opta ude og skrive, at Arsène Wenger har vundet 473 Premier League-kampe, mens Tottenham kun har vundet 420.

Premier League wins:

Arsene Wenger: 473

Tottenham: 420 — Duncan Alexander (@oilysailor) April 20, 2018

Sidst, men ikke mindst, er Arsenals nuværende klubkaptajn Per Mertesacker blevet adspurgt af klubbens egen hjemmeside, om hvordan han reagerer på nyheden:

»Det er ret følelsesladet. En af de primære årsager til, jeg er i klubben, er ham. Det har været emotionelt, og der vil være tid til at sluge det, men lige nu er det en trist følelse«, siger Per Mertesacker.

Arséne Wenger har vundet tre engelske mesterskaber og syv FA Cup-trofæer i Arsenal.