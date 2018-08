Den førende skipper tog på stranden og øgede VM-forspringet Vejret drillede nogle af de bedste danskere, mens andre havde en pragtfuld dag på landjorden.

Sejlsport ER en underlig størrelse med alle sine særprægede regler, smuthuller, fratrækkere og festlige flag i forskellige farver.

Men nogle gange kommer reglerne også til undsætning og kyler en redningskrans ud til et VM-håb, der ellers havde lidt skibbrud.

Jonas Warrer og unge Jakob Precht er således kommet med i 49ernes guldfelt, hvor der i Aarhus sejles om medaljer og OL-kvalifikation, efter en beslutning, der blev taget længe efter den ene halvdel af feltet havde pakket grejet ned efter mandagens sejladser.

Aflysning gav en livline

Der var Warrer/Precht dumpet langt ned i den samlede stilling med en 18.-plads i syvende sejlads, men da ikke hele feltet havde fået gennemført syvende sejlads, besluttede race comittee at sløjfe resultatet, og i stedet gjorde stillingen efter sjette sejlads afgørende for, hvilke 29 både, der de kommende to dage skal gennem seks sejladser i guldfeltet.

Warrer/Precht ligger derfor nummer 26 og får en ekstra chance for at udfordre blandt andre de to danske besætninger, der også er klar til guldfeltet, Mads Emil Lübeck/Nikolaj Hoffmann Buhl, der er nummer 22, lige foran Frederik Rask/Markus Bay.

Ydermere kommer til Warrer/Precht til gavn, at det igangværende VM med alle de ti olympiske klasser afvikles efter andre regler end de 'normale' VM-stævner, hvor det kun er de 25 bedste, der fortsætter i guldfeltet.

Kvinderne øgede forspringet på stranden

Hos kvinderne måtte den ene halvdel af 49erFX'erne derimod på vandet for at gennemføre den sjette sejlads, men da Ida Marie Baad/Marie Thusgaard allerede mandag havde fået afviklet deres sejlads, kunne de holde fri, mens eksempelvis Jena Mai Hansen/Katja Salskov-Iversen måtte på vandet til en sejlads, der gav dem en 16.-plads og sendte de forsvarende verdensmestre tre pladser baglæns i den samlede stilling.

»Vi tog en forkert beslutning i starten, og i en stabil mellemluft er det umuligt at rette op på, fordi alle både sejler stort set lige hurtigt«, forklarede Jena Mai Hansen om dagens oplevelse på Aarhusbugten.

Andre af bådene i toppen af stillingen lavede en dårlig placering, så Ida Marie Baad havde en helt igennem vellykket fridag.

»Det er dejligt at tage på stranden med sin lillebror og øge føringen ved VM«, som hun storsmilende konstaterede efter at have været forbi havnen til en gang massage.

Nielsen/Thusgaard fører nu med 10 point til hollænderne Annemiek Bekkering/Annette Duetz, mens Hansen/Salskov-Iversen på 6.-pladsen er 18 point efter de førende landsmænd.

Rindoms forspring skrumpede

Anne Marie Rindom førte også inden tirsdagens sejladser, som for hendes vedkommende foregår i guldfeltet.

Efter en lang dags venten kom de først sent i gang og en 12.-plads betød, at hun lige akkurat forsvarede sin samlede føring med 1 points forspring til amerikaneren Paige Railey.