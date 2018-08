FCK overlever en italiensk belejring og får uafgjort FCK blev trykket i bund i store dele af kampen ude mod Atalanta, men tog 0-0 med til returopgøret i EL-kvalen.

Alt er åbent før returopgøret mellem Atalanta og FC København i kvalifikationen til Europa League.

Torsdag fik FCK 0-0 i det første opgør i Italien, selv om Serie A-klubben satte københavnerne under et gevaldigt pres i lange perioder.

FCK-målmand Jesse Joronen diskede op med flere flotte redninger mod det italienske mandskab, der satte Andreas Cornelius på banen til de sidste ti minutter.

Atalanta-scoring underkendt for offside

Om en uge skal klubberne ud i den endelige dyst om en plads i Europa League-gruppespillet i returkampen i Parken i København.

Det første kvarter af torsdagens opgør var ren overlevelse for FCK. Atalanta kom blæsende fra start, mens københavnerne havde svært ved at finde fodfæste.

Nærgående forsøg fra argentineren Alejandro Gomez og schweizeren Remo Freuler mindede tidligt i opgøret de danske gæster om Atalantas styrke.

Gomez fik endda sendt bolden i nettet, men bolden blev ramt på vej i mål, og dommeren fløjtede for offside.

Stærk indsats af FCK's målmand

I den anden ende prøvede Dame N'Doye med et langskud, men FCK havde svært ved at spille sig frem til store chancer.

De stærke italienere fortsatte bombardementet efter pausen, og FCK's markspillere måtte flere gange nikke anerkendende mod Joronen, som holdt et højt niveau.

Kun i sjældne tilfælde var FCK i nærheden af Atalantas felt, og midtvejs i anden halvleg førte hjemmeholdet skudstatistikken 20-2.

Atalanta prøvede både med langskud og gennembrudsforsøg, men hver gang endte bolden med at havne hos Joronen eller trille få meter forbi mål.

Cornelius kom ind til sidst

I bestræbelserne på at nedbryde FCK-defensiven blev landsholdsspilleren Andreas Cornelius sat ind mod sin tidligere klub.

Heller ikke han havde dog held til at prikke bolden over stregen, og så kunne FCK glæde sig over et fornuftigt udgangspunkt.

En enkelt Atalanta-scoring i det omvendte opgør vil dog betyde, at FC København skal score to gange for at nå gruppespillet.

ritzau