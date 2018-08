Tottenhams franske verdensmester sigtet for spirituskørsel

Direkte sport i tv DR3 9.55 Para-atletik: EM TV 2 Sport 16.30 Kano og kajak: VM - sprint 19.00 Speedway: Varde-Holsted 21.45 Tennis: Connecticut Open (k) TV3 Sport 11.00/15.00 Formel 1: GP Belgien, træning 19.00 Fodbold: Hobro-AGF 1.05 Tennis: Winston-Salem Open (m) TV3 Max 20.30 Fodbold: Bayern M.-Hoffenheim 2.00 Am. fodbold: Tampa Bay-Detroit Eurosport 1 11.30 Skihop: Summer Grand Prix 14.00 Cykling: Deutschland Tour 19.30 Fodbold: U20-VM - finale (k) Eurosport 2 16.00 Fodbold: U20-VM - bronzekamp (k) Vis mere

Fodbold: Tottenhams anfører, målmanden Hugo Lloris, er blevet sigtet for spirituskørsel. Den franske verdensmester blev rutinemæssigt stoppet af politiet fredag morgen i det centrale London, og resultatet blev en sigtelse for spirituskørsel. Lloris var tilbageholdt af politiet i syv timer og skal møde i retten 11. september, skriver flere engelske medier.

Kano&kajak: Halvvejs gennem VM-finalen på 1.000 meter lå René Holten Poulsen og Morten Graversen forrest, men selv om det i Portugal endte med en femteplads for den nysammensatte toerkajak, var det en stor opmuntring. »Det var en absolut godkendt præstation af René og Morten med tanke på, at det kun var deres tredje løb sammen i konkurrence. Det viser, at vi så rigtigt, da vi traf beslutningen om at sætte dem sammen efter EM. Set i det store perspektiv frem mod OL, giver det her resultat ro på og tro på fremtiden for vores nye toerkajak«, siger sportschef, Lars Robl i en pressemeddelelse. Tyskerne Max Hoff og Marcus Gross vandt guld foran spanierne Francisco Cubelos og Unigo Pena samt de forsvarende serbiske verdensmestre, Marko Tomicevic og Milenko Zoric. På femtepladsen var danskerne 3,4 sek. fra en medalje.

Para-EM: Danmark nåede op på fem medaljer ved atletikstævnet i Berlin, da Kristel H. Walther i diskoskast vandt sølv. Danskeren tog i sidste runde føringen med et kast på 31,55 meter, men nordmanden Ida Nesse sikrede sig guldet med et kast på 34,08 meter.

Tennis: Serena Williams tiltrak sig stor opmærksomhed ved at stille op i en tætsiddende heldragt under French Open, men det kommer ikke til at gentage sig næste år, hvis det står til Bernard Giudicelli, der som formand for Frankrigs tennisforbund vil indføre nye regler for spillernes påklædning. »Nogle gange er man gået for langt. De nye regler bliver ikke lige så strenge som i Wimbledon, hvor alle spillere skal have hvidt tøj på, men der vil komme nogle begrænsninger«, siger Giudicelli.

Golf: Nanna Koerszt Madsen fik en fremragende start på LPGA-turneringen CP Women's Open i Canada, hvor hun med en runde i 65 slag er på en delt 4.-plads, et slag efter den førende trio. Efter en skidt start med to bogeys præsterede Nanna Koerstz Madsen syv birdies og en eagle til en score på 7 slag under par. Nicole Broch Larsen brugte 68 slag og er på en del 18.-plads, mens Emily Kristine Pedersens 73 slag placerer hende som nummer 12o.

Fodbold: Paolo Guerrero, der under stort ståhej fik lov til at spille for Peru ved VM trods en dopingdom, skal nu afsone resten af den oprindelige straf på 14 måneder. I forbindelse med VM fik den sydamerikanske anfører ved en schweizisk domstol sat sin karantæne i bero, men den midlertidige suspendering er nu ophævet. Det betyder, at Guerrero, der er på kontrakt med den brasilianske klub Internacional Porto Alegre, skal afsone de resterende 8 måneder af sin dopingdom. Angriberen dumpede en dopingtest, der viste spor af kokain.

Motorsport: Valtteri Bottas (Mercedes) og Nico Hülkenberg (Renault) er uanset resultatet af lørdagens kvalifikation sikre på at starte bagerst, når det belgiske formel 1-grandprix skydes i gang søndag eftermiddag. De to kørere skal have nye motorer, og da det kun er tilladt at skifte motoren tre gange, straffes Bottas og Hülkenberg. Begge har allerede brugt de tilladte tre motorer.

Fodbold: Benedikt Röcker er tilbage på træningsbanen i Brøndby efter at være blevet undersøgt af to tyske speciallæger, for at finde ud af om han var blevet ramt af en forsinket reaktion på en eventuel hjernerystelse. Det er dog ikke tilfældet. I stedet står det nu klart, at årsagen til symptomerne har været relateret til tre blokerede hvirvler i den øvre rygregion. Röcker har derfor fået grønt lys til at træne og spille med igen. Om han er med søndag mod Vendsyssel er endnu uklart.

Motorsport: Efter næsten en måneds pause skal formel 1-feltet i denne weekend atter i aktion. Det foregår på Spa-Franchorchamps, hvor det belgiske grandprix køres søndag. I den første træning var Ferraris Sebastian Vettel hurtigste mand foran Max Verstappen fra Red Bull. Kevin Magnussen (Haas) havde svært ved at få fart i bilen og satte blot 16. bedste tid - 2,6 sekunder langsommere end Vettel. Danskeren var seks tiendedele af et sekund langsommere en teamkollega Romain Grosjean på 12. pladsen.