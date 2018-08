DIF giver opbakning til DBU i landsholds-strid: Spillerne skal tænke på mere end dem selv og deres pengepung Ifølge Politikens oplysninger forhandler DBU og Spillerforeningen onsdag for at løse striden om de kommercielle rettigheder. Det uden, at der forventes en løsning.

Herrelandsholdet bliver nødt til at have blik for helheden i både dansk fodbold og idræt i stedet for kun dem selv.

Det opråb kommer fra direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Morten Mølholm, i forbindelse med det, der kan ende som konflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen.

Særligt retningslinjer for, hvad spillerne kan reklamere for, og i hvilket omfang DBU kan bruge spillere i reklamefremstød for unionens sponsorer udgør en stor tvist i de aktuelle forhandlinger mellem de to parter, som skal blive til en ny landsholdsaftale.

»Spillerne bliver nødt til at forstå, at der er en virkelighed og økonomi i klubberne og en anden på landsholdet. Ellers sker der det på længere sigt, at forbund og landshold ikke kommer til at fungere ordentligt. Det ønsker ingen«, siger Morten Mølholm.

Anfører Simon Kjær har eksempelvis en personlig sponsoraftale med bettingfirmaet NordicBet, mens Christian Eriksen ejer en del af firmaet State, som sælger energidrik.

To aftaler, spillerne har sikret sig via deres store talent, men også to firmaer, der er konkurrenter til DBU-hovedsponsorerne Danske Spil og Carlsberg.

Derudover har samtlige landsholdsspillere også personlige sponsoraftaler eller aftaler via deres klub med et fodboldfirma, som ikke er Hummel, der sponserer landsholdet.

Simon Kjær, Thomas Delaney og Mathias 'Zanka' Jørgensen har de seneste dage fortalt diverse medier det samme. Landsholdsspillerne ønsker at forlænge den gamle aftale med DBU midlertidigt.

De tror ikke på, at DBU og Spillerforeningen kan finde frem til en ny aftale for de kommercielle forhold inden fredagens deadline, der, hvis den bliver overskredet, i første omgang kan føre til aflysning af venskabskampen mod Slovakiet i næste uge.

DBU har kategorisk afvist, at man kan forlænge den gamle aftale til efter de kommende kampe i september. Unionen mener, at dens indhold netop er årsagen til den aktuelle strid.

Foto: Jens Dresling Morten Mølholm (t.h.) vil have landsholdsspillerne til at tænke på bredden og den helhed, som de er en del af i dansk fodbold kontra økonomi i den nuværende strid. Foto: Jens Dresling.

Må herrelandsholdet melde afbud til Nations League-kampen mod Wales 9.september, kan det føre til en udelukkelse af Danmark i europæisk regi i op mod fire år på grund af den danske dom i forbindelse med kvindelandsholdskonflikten sidste år, hvor Danmark udeblev fra Sverige-kampen.

»Spillerne skal ikke rende rundt med en taknemmelighedsgæld resten af deres liv. De skal dog tænke på andet end dem selv og deres pengepung og have blik for, at de er en del af en model og et system, som har givet dem en masse i børne- og ungdomsårene. Det bør de være med til at styrke, og det gør mig ondt at se, at der ikke sker«, siger Morten Mølholm og tilføjer.

»Hvis de her synspunkter omkring kommercielle rettigheder udvikler sig yderligere, bliver det ødelæggende for den danske model. Forbundene får svært ved at få tingene til at hænge sammen«.

DIF støttede også DBU i forbindelse med sidste års kvindelandsholds-konflikt. Her gjorde DIF det klart, at DBU aldrig kunne blive arbejdsgiver for spillerne, som Spillerforeningen ønskede det.

Mølholm ser den nye sag som lige så principiel vigtig.

»DBU og andre forbund har meget begrænsede muligheder for at udnytte sine kommercielle rettigheder. Hvis systemet skal hænge sammen, kræver det også, at forbundene får mulighed for at skabe noget værdi omkring landsholdene. Det gør de ikke, hvis spillerne hele tiden begrænser dem. Det nytter ikke noget, at de bedste kun tænker på dem selv og ikke den næste generation. Der er ikke nogen urimeligheder på det her område fra DBU’s side. Der bliver jo ikke skummet fløde af overskuddet til nogle pampere«.

Ifølge Politikens oplysninger forhandler DBU og Spillerforeningen onsdag for at løse striden om de kommercielle rettigheder. Det uden, at der forventes en løsning.