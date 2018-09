Atletik-præsident smider kold spand vand i hovedet på russere

Direkte sport i tv TV 2 Sport 9.00 Badminton: China Open, kvartfin. 19.30 Ishockey: Hvidovre-Rødovre TV3 Sport 13.45 Boksning: Joshua-Povetkin, indvej.

19.00 Fodbold: Vejle-Esbjerg TV3 Max 20.30 Fodbold: VfB Stuttgart-Düsseldorf Eurosport 1 15.30 Bordtennis: EM 21.00 Ridebanespringning: VM Eurosport 2 19.00/21.05Bordtennis: EM

Doping: Selv om det de russiske antidopingmyndigheder torsdag fik ophævet næsten tre års udelukkelse af det Det Internationale Antidopingagentur, Wada, må den store nations atletikudøvere vente med at juble. Ifølge Sebastian Coe, der er præsident i Det Internationale Atletikforbund (IAAF), mangler Rusland stadig at opfylde to kriterier, før landets atletikudøvere atter kan stille op ved internationale mesterskaber. IAAF kræver, at Rusland indrømmer landets omfattende og statsstyrede dopingprogram som påvist i McLaren-rapporten, og de russiske myndigheder skal også give adgang til data fra dopingtester fra laboratoriet i Moskva i perioden fra 2011 til 2015.

Speedway: Forrige lørdag vandt den polskviceverdensmester Patrik Dudek det slovenske grandprix i Krsko. Tre dage efter styrtede han i semifinalen i den svenske liga og brækkede armen. Men trods en lynoperation hos en kirurg i Barcelona kan Dudek ikke køre i lørdagens grandprix i Teterow, der er sæsonens næstsidste. Dudeks afbud baner vejen for Niels Kristian Iversen, der er førstereserve.

Motorsport: Christian Lundgaard kan komme et stort skridt den samlede sejr i formel Renault 2.0 Europa Cup, når der denne weekend afvikles to afdelinger på den tyske grandprix-bane i Hockenheim. Den 17-årige dansker fører med 13,5 point foran briten Max Fewtrell efter sine hidtidige tre sejre og i alt otte podieplaceringer. Sæsonen slutter med yderligere to løb 20. og 21. oktober i Barcelona.

Fodbold: FC Københavns Nicolai Thomsen måtte udgå med en skulderskade efter 61 minutters spil af Europa League-opgøret mod Zenit Skt. Petersborg. Efterfølgende fik den centrale midtbanespiller sat skulderen på plads igen af klublægen David Cosgrave

Bordtennis: Anders Lind leverede en stor overraskelse ved i 1. runde ved EM at besejre svenske Mattias Falck med 4-3 i sæt. Falck, der er nr. 8 på den europæiske rangliste, havde to matchbolde ved stillingen 10-8 i afgørende sæt, men danskeren overlevede og vandt sættet 13-11. Jonathan Groth, der er nr. 6 i Europa, er også videre efter en sejr på 4-2 i sæt over Yevhen Pryshchepa fra Ukraine.

Amerikansk fodbold: For første gang i næsten to år smagte Cleveland Browns sejrens sødme i den nordamerikanske NFL-liga, da det på hjemmebane blev til en 21-17-sejr over New York Jets.

Golf: Justin Rose fra England, Tiger Woods og Rickie Fowler fra USA og flere af de øvrige spillere, som deltager i næste uges Ryder Cup mellem Europa og USA, har tilsyneladende ramt topformen på rette tid. Efter torsdagens første runde af Tour Championship i Atlanta i USA deler Woods således 1. pladsen med Fowler i 65 slag. Et slag efter på en delt 3. plads ligger Justin Rose, og derefter følger fire andre spillere, som også er udtaget til golfsportens mest prestigefyldte holdturnering, der i år afvikles på Le Golf National-banen i Paris.