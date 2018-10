Nye detaljer i voldssag mod Nicklas Bendtner: Tiltalt for at sparke taxachauffør i hovedet Ifølge en norsk avis er sagen mod den danske fodboldspiller mere alvorlig end hidtil kendt. Det viser detaljer i anklageskriftet, som mediet har fået adgang til.

Det har gennem længere tid været en kendt sag, at fodboldspilleren Nicklas Bendtner snart skal i retten for at begået vold mod en taxachauffør efter en bytur tilbage i september måned i det københavnske natteliv.

Men nu har det norske medie Adresseavisen fået indsigt i anklageskriftet fra Københavns Politi mod den danske Rosenborg-angriber, som viser nye og hidtil ukendte detaljer om episoden, der kan få alvorlige konsekvenser for den kontroversielle landsholdsspiller og for hans sportslige fremtid.

Ifølge anklageskriftet skal Nicklas Bendtner først have tildelt taxachaufføren et knytnæveslag i ansigtet, der fik manden til at falde bagover på ryggen. Herefter skal fodboldspilleren efter tiltalen have sparket den liggende chauffør i hovedet, så han måtte opereres for kæbebrud.

Med til billedet hører dog, at taxachaufføren også er tiltalt for forsøg at have begået vold mod Nicklas Bendtner, og at den danske fodboldspiller nægter sig skyldig i overfald. På de sociale medier har Bendtners kæreste forklaret, at parret blev angrebet af taxachaufføren, og at fodboldspilleren handlede i selvforsvar.

Retssagen mod Nicklas Bendtner er sat til at begynde i Københavns Byret først i november, hvor både fodboldspilleren og taxachaufføren sidder på anklagebænken tiltalt efter straffelovens bestemmelser om simpel vold og forsøg på det samme.

Nicklas Bendtners advokat, Anders Németh, har ingen kommentarer til indholdet af anklageskriftet, udover at hans klient nægter sig skyldig.