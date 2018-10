Her er anklageskriftet mod Nicklas Bendtner: Fodboldstjernen er tiltalt efter paragraf, der kan give op til tre års fængsel Taxachaufføren og Nicklas Bendtner skal nu i retten for episode i det københavnske natteliv.

Der to vidt forskellige versioner af, hvad der skete natten den 9. september i Niels Juels Gade ud for nummer 5 i Københavns indre by.

På den ene står fodboldstjernen Nicklas Bendtners forklaring om, at han blot forsvarede sig selv og sin kæreste mod et overfald fra en taxachauffør.

På den anden side forklarer taxachaufføren, at den berømte og kontroversielle angriber på landsholdet og i den norske storklub Rosenborg overfaldt ham med spark og slag.



Men faktum er, at både Nicklas Bendtner og taxachaufføren begge er tiltalt i sagen, der kommer for i Københavns Byret i begyndelsen af november. Det viser anklageskriftet fra Københavns Politi, hvoraf det fremgår, at fodboldspilleren er tiltalt for vold, mens taxachaufføren kun står anklaget for forsøg på vold. Begge parter nægter sig skyldige.

Ifølge anklagemyndigheden begyndte kontroversen en sen nattetime, da Nicklas Bendtner og hans kæreste nægtede at betale for en tur med hyrevogn, hvilket fik taxachaufføren til at kaste »en ukendt genstand« i retning af parret. Dog uden at ramme.

Herefter tildelte Nicklas Bendtner taxachaufføren et knytnæveslag i ansigtet, hvorefter han »faldt ned på gaden« og også fik et spark i hovedet af fodboldspilleren. Taxachaufføren pådrog sig »flere buler og rifter i ansigtet samt et operationskrævende kæbebrud«, som det formuleres i anklageskriftet.

På den baggrund er Nicklas Bendtner tiltalt for vold efter en paragraf i straffeloven, der kan give op til 3 års fængsel. Der henvises også til en anden bestemmelse, der kan få straffen til at stige betydeligt, hvis forbrydelsen begås mod en ansat, der er særlig udsat for vold.

Har tidligere været involveret i uheldige sager

Den 30-årige fodboldspiller har tidligere været involveret i en lang række uheldige sager og blev i 2013 frakendt kørekortet i tre år og fik en bøde på knap 850.000 kroner for spirituskørsel.

»Vi er alle mennesker. Vi laver alle sammen fejl. Jeg er utroligt ked af det, og det kommer ikke til at ske igen«, udtalte Nicklas Bendtner efter dommen.

Hvilke konsekvenser en voldsdom vil få for fodboldspillerens fremtid og hans sportslige karriere, er uvist, men da sagen kom frem i september udtalte landstræner Åge Hareide:

»Det er helt utænkeligt, at en dømt voldsmand kan spille på det danske landshold«.

Retssagen mod Nicklas Bendtner og taxachaufføren begynder efter planen 2. november i Københavns Byret.