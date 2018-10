Indersiden: FCM viser stor styrke med den nye cheftræner Kenneth Andersen har fået en perfekt start med holdet, der var hårdt presset af modige Brøndby i 3-2-gyser

MESTERTRÆNEREN ER VÆK, men den nye FC Midtjylland-træner Kenneth Andersen har fået en helt perfekt start som Jess Thorups afløser. Thorup har vundet sine to første kampe med belgiske Gent, og Kenneth Andersen har kopieret ham i Superligaen. Først med 4-1-sejren over FCN, der skabte optimisme og store forventninger til mesterholdet i Andersens 3-2-hjemmebanedebut mod Brøndby. Tempoet og intensiteten var høj fra første fløjt. Og jublen var enorm, da Marc Dal Hende med en helflugter udlignede til 1-1 efter at den hurtige, veloplagte Uffe Bech havde bragt gæsterne i spidsen takket være en fejl af målmand Jesper Hansen.

Brøndby-spillerne var imidlertid før pausen mere modige, koncentrerede og bedre i det høje pres end hjemmeholdet i en medrivende forestilling. Fin reklame for Superligaen. Og Brøndby fik belønning igen, da anfører Johan Larsson kanonerede bolden ind til 2-1-føringen før pausen. I anden halvleg optrådte hjemmeholdet med enorm vilje og langt bedre angrebsspil. Awer Mabil udlignede, og Marc Dal Hende sørgede for 3-2-sejrsmålet i et opgør fyldt med spænding til sidste fløjt.

FC MIDTJYLLAND ER NUMMER ET, men i statistikken over spillerne med flest mål og assister tilsammen topper FCK’s Viktor Fischer. Robert Skov er den mest omtalte FCK’er lige nu, og Ståle Solbakken har allerede ’bestemt’, at Skov skal skifte til en god klub og ikke en lorteklub, når tiden er inde. Og FCK-træneren fraråder Robert Skov at stille op på U21-landsholdet i næste sommers EM-slutrunde – en turnering for små drenge, som Solbakken siger. Han skal spille voksenfodbold. Solbakken og U21-landstræner Niels Frederiksen kan sikkert få en god snak om det. Hvad nu, hvis Skov meget gerne vil være med i en slutrunde, der er et perfekt udstillingsvindue for alle dygtige, unge spillere.

I ESBJERG GLÆDER DE SIG til søndagens hjemmekamp mod FCM. Selv om det bliver uden den slidstærke midtbanefighter Lasha Parunashvili, som blev udvist efter en halv time i Randers og er i karantæne. Vestjyderne viste stærk moral, og Jeppe Højbjerg holdt målet rent for syvende gang i de seneste ti kampe. Oprykkerne lagde ud med at lukke 10 mål ind i de første fire. Målmanden er den vigtigste spiller på et fodboldhold. Er han god og sikker og har en stærk udstråling, smitter det af på forsvaret. Det er ikke ny lærdom. Højbjerg har kontraktudløb ved sæsonens slutning, men overvejer at forlænge med Esbjerg. Godt for holdet, fansene og klubben, der senest brillerede med pokalfinalesejren i 2013. Thorup var træner, og spillere som Peter og Jakob Ankersen, Kian Hansen, Youssef Toutouh var på holdet.

I AAB HAR MORTEN WIEGHORST for længe siden lært – og vænnet sig til – at han som cheftræner befinder sig på øretævernes holdeplads og af og til være genstand for kritik, spekulationer og gætterier. Samtidig med at han på rygtebørsen er blevet nævnt som kandidat til at blive træner i den norske mesterklub Rosenborg, analyserer eksperter og specialister sig frem til, at AaB næppe forlænger hans kontrakt, der udløber til sommer. Godt nok er AaB i top-seks, hvad der er sæsonmålet, men resultaterne er meget skuffende på hjemmebane. Ét point i de seneste fem kampe. Wieghorst erkendte efter 0-1 mod Vendsyssel FF, at der manglede kvalitet i spillet på den øverste tredjedel af banen. Og vi kunne alle se, at Kasper Kusk stadig er langt fra sin bedste form og optræder uden spilleglæde for tiden.

RANDERS FC ER DET ENESTE af de 14 superligahold, som ikke kunne kvalificere sig til fjerde pokalrunde med fem opgør, hvor hold fra den bedste række tørner sammen. Kronjyderne blev sendt ud af Kolding IF’s tophold og er i resultatmæssig krise i øjeblikket. Cheftræner Thomas Thomasberg erkendte efter 0-2 mod overraskelsesholdet Esbjerg, at hans spillere ikke var tæt nok på modstanderne og ikke havde ideer og overskud til at vende kampen efter pausen 11 mod 10. Thomasbergs opmuntring for sig selv og klubben i den forgangne uge var kontrakt-underskrivelsen med Björn Koppling. Randers-træneren og den 29-årige tysker arbejdede sammen i Hobro, hvorfra Koppling skiftede til Brøndby. Under Alexander Zorniger har han kun fået en kamp fra start.