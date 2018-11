Dansk stormester om skak-finale: »Carlsen er ikke er bange for Caruana. Han er bange for ikke at blive verdensmester« Den 12. dyst endte også uafgjort ved verdensmesterskaberne i skak, og nu venter et sidste afgørende slag onsdag.

12 gange har de siddet over for hinanden. Kunstneren mod den menneskelige computer. Carlsen mod Caruana. 12 gange er det blevet uafgjort – remis.

Senest mandag aften, da den tredobbelte og forsvarende verdensmester, Magnus Carlsen, og verdensranglistens nummer 2, Fabiano Caruana, spillede, hvad der skulle have været VM i skaks sidste kamp. Men den endte uden sejrherre, og derfor skal verdensmesteren nu findes på onsdag, hvor tempoet sættes op.

Det er første gang nogensinde, at et verdensmesterskab i skak er udkæmpet med så mange gange remiser. Og det er to meget jævnbyrdige modstandere, der kæmper om titlen, forklarer den syvdobbelte danmarksmester i skak Sune Berg Hansen.

»Matematikken sagde inden mesterskabet, at det ville blive ekstremt lige«, siger han og forklarer, at det ene remis efter det andet har skabt stor forsigtighed hos begge spillere, hvor ingen har turdet satse noget for at rykke balancen.

»Hvis man taber, når man først er langt henne i matchen, er man nærmest færdig«, siger han.

Den 27-årige Magnus Carlsen stod i starten til at vinde, men det gik i vasken, og det endte med, at han faktisk var tættest på at tabe. Den norske verdensstjerne har psyket sig selv, mener Sune Berg Hansen. Magnus Carlsen bliver nervøs, og der ligger også et vist pres på ham.

»Han er Norges største stjerne nogensinde, og der er landesorg, hvis han taber«, siger Sune Berg Hansen.

»Carlsen er ikke er bange for Caruana. Han er bange for ikke at blive verdensmester«, siger han.

Til verdensmesterskaberne i skak spiller man normalt bedst ud af 12 kampe, men når resultatet efter kampene er uafgjort, findes verdensmesteren i en omgang hurtigskak. Her er betænkningstiden sat ned. Ender det også uden en vinder, sættes tiden yderligere ned i lynskak. Hvis det ender med remis, findes afgørelsen i armageddon.

Det er to meget jævnbyrdige, men også vidt forskellige skakspillere, der kæmper om titlen. Magnus Carlsen er kunstneren. Han er nøje beregnende, men han spiller også i høj grad med sin intuition. Fabiano Caruana beskriver Sune Berg Hansen derimod som »et regneark«.

Til onsdagens hurtigskak er der ikke så meget tid til beregninger, og det er til nordmandens fordel. Sune Berg Hansen ville uden tøven sætte ikke alle sine penge, men et fornuftigt beløb på en sejr til Carlsen:

»Når først musikken spiller, og de spiller hurtigskak, tror jeg, Caruana får nok at se til«.