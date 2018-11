Michael Maze er tilbage som vinder i Champions League

Bordtennis: Michael Maze viste vejen, da Roskilde BTK61 overraskende vandt den første sejr i Champions League. Roskilde havde tabt de første fire kampe med sammenlagt 12-2, men på udebane blev polske Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki besejret 3-1. 37-årige Michael Maze vandt i den første kamp 3-2 over den et år ældre græker Panagiotis Gionis, der er nummer 48 på verdensranglisten, men som bedst var oppe som nummer 18. Også Jonathan Groth (verdens nummer 15) besejrede en 38-årig, rumæneren Adrian Crisan (nr. 156), hvilket bidrog til at russiske UMMC vandt 3-0 over franske Stella Sport La Romagne.

Fodbold: Esbjerg har med øjeblikkelig virkning sluppet sin assistenttræner, Johnny Mølby, der skifter til belgiske KAA Gent, hvor han skal være assistent for Jess Thorup. 49-årige Mølby kom i sommer til Esbjerg og har sammen med cheftræner John Lammers haft fin succes med en tredjeplads.

Fodbold: African Cup of Nations skal alligevel ikke afvikles i Cameroun i sommeren 2019. Den Afrikanske Fodboldforbund har frataget Cameroun værtskabet, dels fordi stadionbyggerierne forberedelserne er for langt efter planen, dels fordi uroligheder i dele af landet skaber tvivl som sikkerheden.

Fodbold: Rosenborg har to kampe tilbage i 2018, og derefter skal Nicklas Bendtner hurtigst muligt i fængsel, hvis det står til den norske klub. »Vi forventer, at han afsoner dommen så hurtigt som muligt. Det er helt klart vores holdning«, siger Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, til TV2 Norge. Bendtner er idømt 50 dages fængsel for et overfald på en taxachauffør i København, og dommen har han valgt ikke at appellere. Ifølge TV2 Norge har Bendtner planlagt en længere juleferie med sin kæreste, men det kender klubben ikke noget til. Rosenborg spiller på søndag pokalfinale mod Strømsgodset og mangler derudover en for den norske klub ubetydelig udekamp mod RB Leipzig i Europa League torsdag 13. december.

Svømning: Når Det Internationale Svømmeforbund til sommer skal vælge værtsbyer for VM i 2025 og 2027 er kandidaterne Melbourne, Budapest, Kazan, Beograd, Greeensboro og to endnu ikke udpegede byer i Kina og Ukraine. De kommende VM-stævner foregår i Gwangju (2019), Fukuoka (2021) og Doha (2023).



Fodbold: Den næste pokalfinale spilles 17. maj 2019 i Parken, men DBU vil sende de kommende pokalfinaler i udbud. »Vi gør det for at se på, hvordan vi får det bedst mulige finalestadion. Vi har ikke defineret, hvor meget man skal betale for at få finalen. Men vi kigger på en række parametre som kapacitet, økonomi, sikkerhed, service og alle øvrige rammer. Det er en samlet pakke«, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet. Bortset fra under ombygningen i 1991 og 1992 har pokalfinalerne altid været afviklet i Idrætsparken eller Parken.

Ishockey: Da Winnipeg Jets slog Chicago Blackhawks 6-5 i den nordamerikanske liga, NHL, var det med en dansker i hovedrollen. Nikolaj Ehlers scorede nemlig tre af Winnipegs mål, og han blev derfor ikke uventet kåret til kampens spiller. Danskeren har dermed scoret otte mål i denne sæson. Nikolaj Ehlers bevarede trods succesen begge ben på jorden. »Jeg føler, at jeg har spillet god hockey på det seneste, og det er blevet bedre og bedre. Men min kamp rent defensivt var ikke god i dag«, lyder det selvkritisk fra Ehlers til Winnipegs hjemmeside.



Håndbold: Johanna Westberg, der til daglig er topscorer for Nykøbing F Håndbold, meldte i november fra til EM af private årsager. Nu fortæller den svenske landsholdsspiller, at hun er gravid, og derfor midlertidigt må indstille karrieren. Hun satser dog stærkt på at gøre comeback efter sommerferien. Westberg har kontrakt med NFH til 2021.

Fodbold: Der er et tocifret millionbeløb på vej til Brøndby. Brøndbys tidligere hovedsponsor Jesper Nielsen og firmaet Kasi Aps har indgået et forlig med klubben. Det skriver finans.dk. »Vi har begge strakt os og er enige om et ikke ubetydeligt tocifret millionbeløb til Brøndby«, skriver Jesper Nielsen i en mail til finans.dk. Betalingen af det tocifrede millionbeløb afhænger dog af, at Jesper Nielsen vinder den igangværende voldgiftssag, som han har kørende mod smykkefirmaet Pandora.

I sagen mod Pandora kræver Jesper Nielsen 1,4 milliarder kroner i såkaldte earnout-betalinger, som han mener at være berettiget til. (Ritzau)