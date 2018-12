Sportens julekalender: Da taget fløj af Boxen, og vi fik troen på mirakler Frem mod jul præsenterer Politikens sportsredaktion de 24 største enkeltstående danske sportspræstationer på den internationale scene i 2018.

Når man tænker tilbage på VM i ishockey i maj, kan man godt undre sig over, hvordan det lykkedes det danske landshold IKKE at spille sig i VM-kvartfinalen.

Holdet havde medvind, et sjældent set oplagt hjemmepublikum i Boxen i Herning og vel egentlig også point nok (11) til at gå videre fra gruppen i de fleste tilfælde.

Men i 2018 var 11 point ikke nok. Og det var dælme surt. For en sejr i den afgørende kamp i gruppen mod Letland havde faktisk givet en VM-kvartfinale i Royal Arena mod de senere verdensmestre fra Sverige.

Men al respekt for Letland, der bare var bedste på dagen og vandt fortjent 1-0 - og sikrede sig dermed den videre færd ved VM.

Til gengæld er der også god grund til at rose det danske landshold. For sejrene og Tyskland, Norge, Sydkorea, men mest af alt den over Finland.

Finnerne, der to gange har vundet VM, stillede ved VM i Danmark med et solidt mandskab, der var blandt bejlerne til VM-titlen. Men lige denne onsdag aften i maj fandt det danske hold den magi, der skal til, når et stort resultat skal skabes.

Danmark vandt kampen 3-2, og især sejrsmålet bare to minutter før tid var fantastisk. Ikke så meget for måden, det blev scoret på. Men da Nichlas Hardt havde slået pucken i nettet, gav det et jubelbrøl af dimensioner i Boxen, der sikkert stadig runger i Vestjylland.

Og det tro da pokker efter en sejr, der rangerer over de største i dansk ishockeys historie.