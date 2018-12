Voldsom ballade i Buenos Aires efter den store fodboldfinale i Madrid Heldet er også afgørende i NHL, og Manchester City-spiller revser medierne i sag om racisme i fodbold.

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 18.00 Håndbold: Danmark-Rusland (k) TV 2 Sport 21.00 Håndbold: Serbien-Montenegro (k) 4.30 Basketball: Golden State-Minnesota TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-AGF 2.10 Am. fodbold: Seattle-Minnesota TV3 Max 21.00 Fodbold: Everton-Watford 1.05 Ishockey: NY Islanders-Pittsburgh Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker : Scottish Open Vis mere

Fodbold: Efter 3-1-sejren til River Plate over Boca Juniors i Copa Libertadores-finalen sent søndag i Madrid, gav det ubehagelige scener i de argentinske klubbers hjemby Buenos Aires. Fans fra klubberne kom i slagsmål i byens midte, og politiet måtte skride til voldsomme reaktioner for at få kontrol over situationen. Finalen var flyttet til Madrid og Real-hjemmebanen Santiago Bernabéu, da såkaldte River Plate-fans for nylig angreb en Boca Juniors-spillerbus i optakten til den planlagte returkamp i Buenos Aires. Første kamp på Boca-hjemmebanen La Bombonera var endt 2-2.

FAKTA Copa Libertadores De mest vindende klubber: Independiente (Argentina) 7 Boca Juniors (Argentina) 6 Penarol (Uruguay) 5 River Plate (Argentina) 4 Estudiantes (Argentina) 4

Ishockey: Anaheim Ducks har vundet seks ud af holdets syv seneste kampe i NHL, men natten til mandag dansk tid holdt det hårdt mod New Jersey. Men tre scoringer i den ordinære spilletid, som fandt vej til nettet, efter pucken var blevet rettet af via en modspiller, hjalp betydeligt. Og da New Jerseys Taylor Hall i den afsluttende afgørelse på straffeslag ramte overliggeren, sagde Aneheims Ryan Getzlaf tak for chancen og afgjorde sagen til fordel for Anaheim, som dermed vandt 6-5. »Det var en bizar kamp, hvor man hele vejen havde på fornemmelsen, at det ville blive kampens sidste skud, som skulle være afgørende«, kommenterede Anaheim-coach, Randy Carlyle, opgøret.

Amerikansk fodbold: NFL-stjernen Tom Brady har slået endnu en rekord. Søndag rundede New England Patriots’ quarterback karrierens touchdown-aflevering nummer 580. Det skete med en touchdown-aflevering på to yards til Julian Edelman tidligt i andet quarter mod Miami Dolphins, der vandt kampen 34-33. Dermed overgik Brady quarterback-legenden Peyton Manning, der indstillede karrieren i 2016. Bradys 580 touchdown-afleveringer inkluderer både den regulære sæson og slutspillet. Manning er stadig rekordholder med 539, hvis man kun medregner den regulære sæson. Det er blot to uger siden, at Brady nappede en anden prestigefyldt NFL-rekord, da han blev spilleren, der sammenlagt har kastet flest yards i karrieren. Hvis man medregner både den regulære sæson og slutspillet, nåede Brady ved den lejlighed op på 79.416 kastede yards i karrieren.

Fodbold: Nyhedsmedierne er med til at fremme racisme mod sorte spillere, mener Manchester City-stjernen Raheem Sterling. Det skriver han på det sociale medie Instagram. Meldingen fra den 24-årige angriber kommer, efter at han angiveligt skal være blevet udsat for racistiske tilråb fra en Chelsea-fan under en kamp lørdag. Både Chelsea og politiet i London er i gang med at efterforske sagen. Sterling skriver, at han »blev nødt til at grine« af de racistiske tilråb, fordi han ikke kunne forvente noget andet. »Alt, hvad jeg har at sige, er, at vi skal tænke over at have retfærdig mediedækning og give alle spillere en lige stor chance«, lyder det fra Sterling. Han mener, at sorte fodboldtalenter bliver omtalt negativt i medierne. »Det er med til at give næring til racisme og aggressiv opførsel, skriver han. Derfor opfordrer han på det kraftigste medierne til at tænke over, hvorvidt de forskelsbehandler fodboldspillere i deres dækning.



Tennis: Briten Andy Murray vil gøre brug af sin beskyttede rangering til at få adgang til den kommende sæsons første grand slam-turnering Australian Open i Melbourne, der starter 14. januar. Murray sluttede 2018-sæsonen tidligt i et forsøg på at kunne gøre betydelige fremskridt under træning efter kun at have spillet seks turneringer. Han vendte i sommer tilbage til ATP Touren efter en hofteoperation. Landsmændene Kyle Edmund og Cameron Norrie gør ham selskab i mændenes lodtrækning. Hos kvinderne stiller Storbritannien med Johanna Konta, Heather Watson og Katie Boulter. Sidst nævnte får debut.