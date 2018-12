Runden rundt: Nu skal alle holde med FCK, selv jer på Vestegnen og i det midtjyske

FOR ABONNENTER

NU SKAL VI ALLE SAMMEN igen holde med FC København på torsdag aften. Det kan da godt være, at de har lidt svært ved det ude på Vestegnen og i det midtjyske i Herning-Ikast-området. Men vi må huske på, at FCK’erne samler de allerfleste point ind til Superligaens europæiske pointregnskab. FCK-sejre gavner også FC Midtjylland og Brøndby, der ikke selv formår at spille sig i gruppespillet i Uefa-turneringerne. FCK skal slå Bordeaux i Parken og samtidig håbe på, at russerne fra Zenit Skt. Petersborg kan besejre Slavia Prag. Sker det, har Solbakken-holdet indløst billet til forårets knockout-runder i Europa League. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at FCK kan få tre point mod Andreas Cornelius og Lukas Leragers franske klub, når nu de andre danske hold for længe siden sagde farvel til denne sæsons Europa-deltagelse.